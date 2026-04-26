Omsa relanza el Corredor 27 de Febrero con 15 autobuses renovados

Autobuses de la Omsa con la nueva línea gráfica de la institución. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) inició este domingo su relanzamiento institucional con el fortalecimiento del corredor 27 de Febrero, que contará de 15 autobuses renovados.

Desde este domingo y durante 15 días el servicio en este corredor será gratuito y se podrá utilizar el sistema de pago integrado, informó el director de la entidad, Onéximo González, durante la presentación.

Los autobuses estarán dotados de aire acondicionado y del sistema de pago con cualquier tipo de tarjeta de crédito o la del Sistema Integrado que incluye el metro y el teleférico de Santo Domingo.

Nueva imagen de Omsa

La Omsa cambió su línea gráfica con nuevos colores como el azul y el amarillo, dejando atrás el verde que durante años fue su símbolo.

"La nueva Omsa no comienza solo con autobuses renovados, comienza con una nueva forma de servirle a la gente", dijo Onèximo González, vicepresidente ejecutivo de la entidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/whatsapp-image-2026-04-26-at-11013-pm-9661983a.jpeg Interior de uno de los autobuses renovadosdel corredor 27 de Febrero. (JÓLIVER BRITO/DIARIO LIBRE.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/whatsapp-image-2026-04-26-at-10927-pm-4bdd2077.jpeg La Omsa cambió su línea gráfica con nuevos colores como el azul y el amarillo, dejando atrás el verde que durante años fue el color símbolo de la entidad. (JÓLIVER BRITO/DIARIO LIBRE) ‹ >

Informó que el Gobierno se propone adquirir 200 nuevos autobuses que serán incorporados a los corredores de la Omsa en los lugares donde ofrece el servicio.

Tarifa de sistema integrado

A partir de los 15 días gratis, los usuarios deberán pagar en vez de 15 pesos, 35 como parte del sistema Integrado y con el mismo pasaje pueden abordar el metro o teleférico.

El reforzado corredor incluye más frecuencia de los vehículos para que los usuarios no tengan que esperar mucho tiempo para transportarse.

Dos circuitos, uno desde Los Alcarrizos hasta la calle Barahona con Doctor Betances en Villa Francisca y el otro que comenzará en el Hipódromo V Centenario, en Santo Domingo Este, hasta la Zona Universitaria en el Distrito Nacional.