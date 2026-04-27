Alcantarillado colapsado y obra en espera: la deuda pendiente con Higüey

El sistema de alcantarillado sanitario del municipio Higüey opera en condiciones críticas, con una cobertura de apenas entre un 18 % y un 20 % del territorio, mientras se agrava la crisis sanitaria y persisten dudas sobre el inicio del proyecto de ampliación anunciado por las autoridades.

De acuerdo con Lenin Carpio, director regional del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), la infraestructura actual data de las décadas de 1950 y 1960, sin que haya sido ampliada ni sometida a un mantenimiento adecuado.

"El sistema se abandonó, no se amplió y no se le dio mantenimiento. Hoy presenta un estado totalmente deplorable" Lenin Carpio Director regional del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) “

El funcionario explicó que gran parte de las tuberías están construidas en asbesto cemento, un material que se degrada con el tiempo, provocando fracturas y colapsos frecuentes.

"Tenemos entaponamientos y derrumbes en distintos puntos del municipio, especialmente en sectores como Nazaret, Los Otos y San Francisco, donde la carga de aguas residuales supera la capacidad del sistema", indicó.

Agregó que incluso las labores de mantenimiento se ven limitadas, ya que el uso de equipos de presión provoca el colapso de las tuberías deterioradas, obligando a realizar sustituciones de emergencia en distintos tramos de la ciudad.

Asimismo, señaló que actualmente se ejecuta un proceso de rehabilitación de la planta de tratamiento de Siete Lagunas, aunque esta resulta insuficiente frente al crecimiento urbano de Higüey.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-27-at-33550-pm-2542f6d8.jpeg Aguas residuales corren por un conten de Higüey ante el colapso del alcantarillado, evidenciando la contaminación y el riesgo sanitario en el municipio. (FUENTE EXTERNA)

Crisis sanitaria y contaminación generalizada

La precariedad del sistema ha derivado en una problemática de salud pública que afecta a gran parte de la población.

El presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos, Cirio Valdez, aseguró que el municipio enfrenta niveles alarmantes de insalubridad debido a la falta de alcantarillado funcional.

"Nosotros no tenemos alcantarillado. Más del 90 % de la ciudad depende de pozos sépticos, muchos ya saturados", sostuvo.

Valdez denunció que en numerosos sectores las aguas residuales son vertidas directamente en contenes y calles, práctica que se ha normalizado ante la falta de alternativas.

"La gente descarga las aguas hacia los contenes para evitar que se llenen los sépticos. Eso está contaminando el suelo, los acuíferos y nos convierte en una ciudad totalmente insalubre", advirtió.

El dirigente comunitario agregó que esta situación genera un ciclo de contaminación que impacta el suelo, el agua y la salud de las personas, elevando el riesgo de enfermedades.

Un proyecto millonario en fase de arranque Según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la plataforma MapaInversiones República Dominicana 2.0, el proyecto de ampliación del alcantarillado sanitario de Higüey contempla una inversión superior a RD$6,200 millones. A esta cifra se suma que estimaciones oficiales presentadas por las autoridades sitúan el proyecto en torno a US$124 millones, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que evidencia la magnitud de una obra considerada clave para el desarrollo del municipio. La intervención está prevista para ejecutarse entre 2026 y 2027 e incluye la construcción de un sistema mixto (gravedad y bombeo), más de 73 mil acometidas sanitarias, redes que superan los 130 kilómetros, colectores principales, estaciones de bombeo y la ampliación de la planta de tratamiento hasta alcanzar una capacidad de 1,000 litros por segundo.

El proyecto busca beneficiar a más de 335,000 habitantes, con una proyección a 30 años, reduciendo la contaminación, mejorando la salud pública y creando condiciones para el desarrollo económico y turístico.

No obstante, pese a su magnitud, los datos oficiales reflejan que el avance financiero del proyecto se mantiene en 0 %, mientras continúan los procesos administrativos y de licitación.

Entre licitación, promesas y dudas

Carpio explicó que el proceso se encuentra actualmente en fase de licitación, luego de que unas siete empresas fueran precalificadas y realizaran visitas técnicas en el municipio.

"Estamos en la etapa final del proceso de licitación, en coordinación con el BID. Estimamos que entre septiembre y octubre se puedan iniciar las primeras intervenciones", indicó.

El plan de ejecución contempla iniciar los trabajos desde las zonas periféricas hacia el centro urbano, priorizando primero la construcción y ampliación de plantas de tratamiento, así como estaciones de rebombeo, antes de desarrollar las redes.

No obstante, desde el sector comunitario cuestionan los constantes cambios en los plazos.

"Se había dicho que los trabajos iniciarían en enero, luego que este año, y todavía no vemos nada. La población sigue esperando", expresó Valdez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-27-at-33551-pm-1-c0ba3f20.jpeg Alcantarilla colapsada en una de las calles de Higüey, reflejo del deterioro del sistema sanitario y de la crisis de aguas residuales que afecta a gran parte del municipio. (FUENTE EXTERNA)

Antecedentes: una deuda histórica

La problemática del alcantarillado en Higüey ha sido reconocida por las autoridades como parte del desbalance entre el crecimiento acelerado de la provincia y la capacidad de sus servicios públicos.

En noviembre de 2025, durante una jornada del programa "El Gobierno Contigo", el presidente Luis Abinader señaló que el desarrollo de La Altagracia no tiene precedentes en el país, lo que ha generado una brecha importante en infraestructura básica.

En ese contexto, el director ejecutivo del Inapa, Wellington Arnaud, anunció una inversión de US$124 millones para el alcantarillado sanitario del municipio, incluyendo más de 200 kilómetros de tuberías y una nueva planta de tratamiento.

Asimismo, se informó sobre la licitación del acueducto del Cerro y el financiamiento aprobado por el BID para obras de agua y saneamiento en Verón, previstas para iniciar a partir de 2026.

Una solución urgente

Pese a los anuncios y avances administrativos, Higüey continúa enfrentando una realidad marcada por un sistema sanitario colapsado, contaminación ambiental y crecientes riesgos para la salud.

Para líderes comunitarios, la ejecución del proyecto no puede seguir postergándose.

"El impacto será enorme en salud pública, medio ambiente y calidad de vida, pero esto es una necesidad urgente. No puede esperar más", concluyó Valdez.

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