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La Omsa relanza el Corredor 27 de Febrero con 15 autobuses renovados

Durante los próximos 15 días el servicio será gratis en ese corredor

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La Omsa relanza el Corredor 27 de Febrero con 15 autobuses renovados
La Omsa reforzará su flotilla con 200 nuevas unidades que serán adquiridas por el Gobierno. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) inició ayer su relanzamiento institucional con el fortalecimiento del corredor de la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, el cual contará con 15 autobuses renovados.

Durante un período de 15 días, el servicio en este corredor será gratuito. Además, se podrá utilizar el sistema de pago integrado, según informó el director de la entidad, Onéximo González, durante la presentación.

Los autobuses estarán equipados con aire acondicionado y con un sistema de pago que aceptará tanto tarjetas de crédito como la del Sistema Integrado, que también incluye el metro y el teleférico de Santo Domingo.

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El director de la Omsa, Onéximo González, mientras hablaba en el relanzamiento de la institución.
El director de la Omsa, Onéximo González, mientras hablaba en el relanzamiento de la institución. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)
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Los pasajeros ya no tendrán que utilizar dinero en efectivo, sino que pasan su tarjeta por el sistema integrado. 
Los pasajeros ya no tendrán que utilizar dinero en efectivo, sino que pasan su tarjeta por el sistema integrado. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)
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Participantes en el relanzamiento de la Omsa. 
Participantes en el relanzamiento de la Omsa. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)
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Aunque son autobuses viejos, la mayoría fueron sometidos a cambios de pieza y acondiconamiento.
Aunque son autobuses viejos, la mayoría fueron sometidos a cambios de pieza y acondiconamiento. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

    La Omsa presentó una nueva línea gráfica, incorporando los colores azul y amarillo, en sustitución del verde, que durante años fue principal distintivo.

    • “La nueva Omsa no comienza solo con autobuses renovados, sino con una nueva forma de servir a la ciudadanía”, expresó Onéximo González, vicepresidente ejecutivo de la entidad.

    Nuevos autobuses

    Informó que el Gobierno proyecta adquirir 200 nuevos autobuses, los cuales serán incorporados progresivamente a los corredores donde opera la institución, pero no se informó cuándo entrarían en operación. 

    Una vez concluido el período gratuito, la tarifa pasará de 15 a 35 pesos, como parte del sistema integrado. Con este pago, los usuarios podrán acceder también a los servicios del metro y el teleférico.

    El corredor reforzado contará con mayor frecuencia de autobuses, con el objetivo de reducir los tiempos de espera de los usuarios.

    El servicio se organizará en dos circuitos: uno que recorrerá desde Los Alcarrizos hasta la intersección de la calle Barahona con la calle Doctor Betances, en Villa Francisca; y otro que irá desde la Zona Universitaria hasta el Hipódromo V Centenario, en el Distrito Nacional.

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    Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 