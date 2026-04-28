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Carolina Mejía embajadora Estados Unidos
Carolina Mejía embajadora Estados Unidos

La alcaldesa Carolina Mejía y la embajadora de Estados Unidos discuten iniciativas de desarrollo

Durante la reunión, Mejía destacó la importancia de abrir espacios de diálogo y colaboración para el desarrollo conjunto de iniciativas

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    La alcaldesa Carolina Mejía y la embajadora de Estados Unidos discuten iniciativas de desarrollo
    La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos. (ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL)

    La Alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, recibió en la tarde de este martes a la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos.

    La funcionaria municipal calificó como valioso el espacio de conversación y la colaboración recibida por Francis Campos.

    "Siempre es valioso abrir espacios de conversación y colaboración. Recibí a @AmbLeahCampos, embajadora de @EmbajadaUSAenRD, para intercambiar ideas sobre iniciativas que fortalezcan los vínculos entre nuestros países y sigan creando oportunidades de desarrollo", expresó la alcaldesa en X.

    Mejía acompañó el post con varias fotos del encuentro, que tuvo lugar en el Palacio Consistorial en la Ciudad Colonial. Ambas compartieron regalos. 

    Diálogo bilateral

    Asimismo, señaló que el encuentro se llevó a cabo con el objetivo de intercambiar ideas sobre distintas iniciativas para fortalecer los vínculos entre ambas naciones, y continuar creando oportunidades de desarrollo en conjunto.

    Mejía reiteró su compromiso por apostar al diálogo y a las alianzas que "aportan al bienestar" de la ciudadanía.

    Anteriormente, la representante de Estados Unidos asistió a la proyección en la Plaza Santo Domingo de un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre su país y República Dominicana, donde disfrutó junto a Mejía y parte del pueblo capitaleño.

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