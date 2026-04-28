Parqueo en Centro de los Héroes no cubrirá la alta demanda, pese a capacidad para más de 500 autos

Avance de la obra del parqueo público en el Centro de los Héroes en una imagen tomada el jueves 23 de abril de 2026. ( ISMAEL HIRALDO )

La construcción de un parqueo en los alrededores del Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional, cuya puesta en operaciones está proyectada para octubre de este 2026, no será suficiente para cubrir la alta demanda de estacionamientos en esa zona, a pesar de que la infraestructura tendrá una capacidad total para 545 vehículos, según detalló José Cedeño, director general del fideicomiso ParqueaT-RD.

El parqueo se construye desde el 2022, cuando el presidente Luis Abinader dio el primer picazo para la obra, pero cuatro años después, aunque muestra avances, no entra en operaciones mientras la carga vehicular se congestiona más en una zona donde se usan calles y aceras como estacionamientos improvisados.

Según reiteró Cedeño, el proyecto original del estacionamiento con 545 parqueos no suplirá la demanda, por lo que el fideicomiso prepara otro espacio similar en el Centro de los Héroes, pero con menos capacidad, para que sirva como complemento para aparcar a aproximadamente 300 vehículos.

En ese sentido, explicó que el segundo parqueo estaría ubicado en las proximidades del área y aportaría unas 300 plazas adicionales, como parte de un esfuerzo por ampliar la capacidad de estacionamiento en el entorno.

Los avances de la obra

Cedeño detalló que actualmente el proyecto principal presenta un avance de un 70 %, que actualmente está enfocado en la fase de terminaciones exteriores e interiores "a ritmo acelerado", incluyendo la instalación de equipos y sistemas necesarios para su funcionamiento.

Agregó que la fecha de entrega por parte del contratista está prevista entre finales de agosto y septiembre, con el objetivo de que la infraestructura pueda entrar en operación en el mes de octubre, tras un mes de ajustes y puesta en funcionamiento.

Al ser cuestionado sobre los retrasos en la obra, que ya lleva más de cuatro años en construcción, respondió que no es únicamente un estacionamiento, sino que es un proyecto que integrará sensores de parqueo, equipos de control de tránsito interno, sistemas de control de flujo y programas de administración del estacionamiento, que formarán parte de la estructura operativa del proyecto.

El director de ParqueaT-RD indicó que, además de las funciones tradicionales de un parqueo, la infraestructura incluirá servicios adicionales como mecánica ligera, espacios para vehículos eléctricos, estaciones de recarga, así como áreas destinadas a motocicletas.

La realidad en el Centro de los Héroes

Un recorrido por la zona evidenció dos realidades: un trabajo visible en el parqueo del Centro de los Héroes con hombres laborando y maquinaria dentro del proyecto para avanzar con la obra, y estacionamientos improvisados que, lejos de fluir el tráfico, estrechan calles y provocan que aceras estén minadas de vehículos.

De acuerdo con Cedeño, el proyecto se desarrolla en respuesta a la congestión generada por la gran cantidad de vehículos que se estacionan en los alrededores del Centro de los Héroes, un punto de alta concentración institucional y laboral en el Distrito Nacional.

En la zona operan entidades de alto flujo vehicular como el Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República, la Junta Central Electoral del Distrito Nacional, el Ministerio de Trabajo, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Tribunal Superior Electoral, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Corte de Apelación del Distrito Nacional, entre otras instituciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/parqueo2-1afb4e4c.jpg Autos parqueados en la calle en el Centro de los Héroes por la falta de estacionamientos en la zona. (ISMAEL HIRALDO)

Cedeño sostuvo, finalmente, que estas obras responden al incremento sostenido del flujo vehicular en el Centro de los Héroes, donde la disponibilidad de estacionamientos ha sido limitada frente al crecimiento de la demanda.

La obra de los parqueos en el Centro de los Héroes forma parte de un gran proyecto en el que el Gobierno promete entregar 1,525 plazas de parqueos públicos para este año, con el que buscan completar alrededor de 2,750 unidades para el Gran Santo Domingo.