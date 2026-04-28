Varias comunidades de la provincia de Puerto Plata permanecen incomunicadas desde hace una semana tras el colapso de un tramo carretero, ocasionado por deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias que han afectado la zona.

Entre las localidades aisladas figuran Alto de Los Francisco, Bajabonico Arriba y el municipio Imbert, donde los residentes denuncian las dificultades para desplazarse.

Ante la situación, comunitarios realizaron la noche de ayer, lunes, un encendido de velas como forma de protesta pacífica, con el objetivo de llamar la atención de las autoridades.

Los lugareños se quejan de que, hasta el momento, no han recibido asistencia por parte del Gobierno.

Los afectados exigen la habilitación de una vía provisional que permita restablecer la comunicación terrestre mientras se ejecutan los trabajos de reparación del tramo colapsado.

Temen tragedia

Asimismo, advirtieron que no solo la carretera principal presenta daños, sino que varias calles de la zona están al borde del colapso.

Los residentes manifestaron su temor de que la situación pueda derivar en una tragedia mayor, ya que algunas casas se encuentran en peligro por la inestabilidad del terreno.

En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades para que acudan al lugar y adopten medidas preventivas que eviten un desastre de mayores proporciones.