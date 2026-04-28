El Gobierno inicia reordenamiento urbano en Los Praditos

Trabajos de intevención en Los Praditos, del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mivehed) informó este martes que comenzó un proyecto de integración vial y urbana en el sector Los Praditos, en el Distrito Nacional, con el propósito de mejorar la movilidad, reorganizar el espacio público y elevar la calidad de vida de sus residentes.

La intervención, encabezada por el ministro Víctor -Ito- Bisonó forma parte de una solución estructural a problemas urbanos acumulados durante décadas, derivados del crecimiento desordenado del sector, según una nota de prensa.

"Se trata de corregir una situación de más de 50 años que hoy limita la movilidad y el acceso. Estamos recuperando espacios para la gente y facilitando la entrada de servicios esenciales como emergencias y ambulancias", explicó Bisonó.

En la actividad también participó la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, quien indicó "Que esta conectividad mejora la calidad de vida y en los accesos y en lo que respecta a una mejora comercial, además, en el impacto urbano y todo eso redunda en bienestar de nuestra gente".

Demoliciones

Los trabajos ya se encuentran en ejecución en el sector, específicamente en las calles 9 y 11, donde se han iniciado las intervenciones como parte de esta primera etapa.

En ese sentido, el ministro explicó que las demoliciones se han llevado a cabo de manera progresiva, priorizando aquellas estructuras donde se han alcanzado acuerdos, lo que ha permitido avanzar de forma ordenada y respetuosa.

Lo que contempla el proyecto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/whatsapp-image-2026-04-28-at-82649-pm-b223bed7.jpeg Personal del Mivehed y la Alcaldía del DN. (FUENTE EXTERNA)

El proyecto contempla la conexión y ampliación de las calles 9 y 11 para enlazar la avenida Olof Palme con la calle Heriberto Núñez, además de la extensión de la calle 6, lo cual permitirá mejorar la conectividad interna y el flujo vehicular hacia la calle Doctor Defilló.

Las obras, que ya están en ejecución en su primera fase, tendrán una duración estimada de 18 meses desde su inicio en febrero, con una inversión total de 150 millones de pesos.

La intervención también incluye la construcción de aceras, iluminación LED, áreas verdes, parques lineales, parqueos públicos y mejoras paisajísticas, con el objetivo de crear un entorno más ordenado y funcional.

Bisonó indicó que el proyecto se desarrolla bajo un enfoque participativo con la comunidad, lo que ha permitido avanzar con acuerdos para demoliciones y ejecución progresiva de los trabajos.