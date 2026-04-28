Ayuntamientos deben formalizar a buzos recolectores

Buzos en labor en un vertedero. ( FUENTE EXTERNA )

Los recicladores de base, mejor conocidos como "buzos", tendrán que ser formalizados por los ayuntamientos, según indica la segunda edición de la "Guía para la formulación de los planes municipales de gestión integral de residuos sólidos en República Dominicana" presentada ayer por el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con la Liga Municipal Dominicana y la Federación de Municipios.

La guía recuerda que "la implementación progresiva de programas de formalización de inclusión social de recicladores de base en el ámbito de la demarcación municipal está recogida en el artículo 172 de la Ley 225-20".

Aparte de la formalización, la guía también indica que los buzos deberán recibir formación en cuanto a la recolección y tratamiento de los residuos sólidos se refiere.

Explica además que deberá investigarse cuáles son las necesidades formativas de cada municipio.

Durante el acto, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, afirmó que en la República Dominicana ha existido "un problema histórico" con el tratamiento de residuos sólidos.

"Tenemos decenas de municipios y distritos municipales. No había una coordinación en el territorio con las políticas públicas que necesitaban implementarse para el correcto y efectivo manejo y transporte de los residuos", dijo.

Sobre la guía

La guía constituye un instrumento técnico diseñado para mejorar la formulación, aprobación e implementación de los planes municipales de manejo de residuos, en cumplimiento de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y su modificación mediante la Ley 98-25.

En el acto se presentaron, además, los términos de referencia (TDRs) que orientarán su implementación en los gobiernos locales.

Según lo indicado por las autoridades, la guía abarca desde el diagnóstico de la situación actual de los residuos en cada municipio, hasta la definición de lineamientos estratégicos y mecanismos de monitoreo, control y evaluación.