Aceras de la Zona Universitaria y el ensanche La Julia se han convertido en parqueos públicos

Vehículos estacionados en la acera en la calle Carmen de Mendoza. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Zona Universitaria y el ensanche La Julia son áreas reconocidas del Distrito Nacional por tener en sus alrededores diversas instituciones de educación superior, academias de idiomas, algunas de las principales calles y avenidas de la ciudad y, desgraciadamente, por no contar con espacios suficientes para el tránsito peatonal.

En una violación directa a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial muchas de sus aceras se encuentran total o parcialmente ocupadas.

En las calles Carmen de Mendoza, Padre Pina, Benigno Filomeno de Rojas, Elvira de Mendoza, Paseo de los Médicos y José Dolores Alfonseca, y las avenidas José Contreras, Correa y Cidrón, y Abraham Lincoln no eran uno o dos, sino hileras completas de autos estacionados en las aceras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/calles-por-la-zona-universitaria-202604270007-f177f0f3.jpg Autos estacionados en las aceras de la calle Benigno Filomeno de Rojas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/calle-aristides-fallo-cabral-por-patologia-forense-uasd-202604270008-8c9a8dde.jpg Autos estacionados en las aceras de la avenida Correa y Cidrón. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/c-jose-dolores-alfonseca-uasd-202604270001-118609cf.jpg Autos estacionados en las aceras de la Zona Universitaria. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/c-jose-contreras--202604270001-89b06f79.jpg Autos estacionados en las aceras de la avenida José Contreras. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/avenida-abraham-lincoln-202604270002-8db9edf6.jpg Autos estacionados en las aceras de la avenida 27 de Febrero. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/c-jose-contreras--202604270007-b4f085c7.jpg Autos estacionados en las aceras de la avenida José Contreras. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/calle-aristides-fallo-cabral-por-patologia-forense-uasd-202604270003-5360beca.jpg Autos estacionados en las aceras de la Zona Universitaria. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/calles-por-la-zona-universitaria-202604270003-b7364ad5.jpg Autos estacionados en las aceras de la calle Benigno Filomeno de Rojas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/calle-aristides-fallo-cabral-por-patologia-forense-uasd-202604270006-d46df332.jpg Autos estacionados en las aceras de la avenida Correa y Cidrón. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/c-p-de-los-medicoszona-universitaria--202604270003-c4928f37.jpg Autos estacionados en las aceras de la calle Paseo de los Médicos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Además, en áreas residenciales y de negocios privados se toman arbitrariamente porciones de las aceras para convertirlas en parqueos particulares, marcando espacios para estacionar vehículos.

Cantidad de vehículos en Santo Domingo

La cantidad de vehículos en las aceras se suma al hecho de que en ambos lados de las calles se encuentran también muchos autos estacionados, entorpeciendo así el tránsito vehicular y recrudeciendo más los tapones que se forman en la ciudad.

Según el último boletín del parque vehicular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), del total de automóviles registrados al 2025, el 39.2 % pertenece al Distrito Nacional y el 23.6 % a la provincia Santo Domingo.

Mientras que el año 2024 cerró con un parque vehicular de 6,194,052 unidades, el 2025 cerró con 6,640,871 para una variación del 7.2 %. Más vehículos significan más personas necesitando parqueos, y como no existen suficientes más personas se estacionan contrario a la ley.

¿Cómo solucionaron este problema otros países?

Singapur mantiene un control casi total del parque vehicular mediante el sistema de Certificado de Titularidad. Consiste en un permiso obligatorio y subastado que dura 10 años y puede superar los 100,000 dólares de Singapur (algunos 75,000 dólares estadounidenses).

Este mecanismo, combinado con altos impuestos, convierte la compra de un auto en un lujo extremo, con el objetivo de mantener un crecimiento vehicular cercano al 0 % y evitar la congestión.

Según la página oficial del Ministerio de Transporte del país asiático: "Las carreteras ocupan el 12 % de nuestra superficie terrestre, en comparación con alrededor del 13 % para la industria y el 15 % para la vivienda. Dadas las limitaciones de terreno de Singapur, necesitamos gestionar el espacio vial, así como la cantidad de vehículos que utilizan las carreteras, o corremos el riesgo de un atasco permanente."

Más adelante agrega: "Hemos estado reduciendo la tasa de crecimiento de vehículos a lo largo de los años. Desde febrero de 2018, la tasa de crecimiento de vehículos ha sido cero para todas las categorías, excepto la Categoría C para vehículos de carga y autobuses (0.25 %)", expresa la entidad singapurense.

En el 1910 la capital de Dinamarca, un país nórdico conocido por ser uno de los más avanzos en cuanto a protección ambiental se refiere y también por su cultura ciclista, inauguró el primer carril de bicicletas, siendo así el primero en el mundo en construir este tipo de vías exclusivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/parqueo-de-bicicletas-1152x759jpg-770x515-fa164048.jpg Daneses montando bicicleta en las calles de su país. (FUENTE EXTERNA)

Desde el 1962 el gobierno de esa nación comenzó la eliminación de los grandes estacionamientos de vehículos en las ciudades para lograr impulsar la cultura urbana y llenar de espacios verdes aquellos que originalmente estaban destinados para ser estacionamiento de vehículos.

Contrario a lo que sucede en la República Dominicana, en Dinamarca los "tapones" se dan por la gran cantidad de bicicletas. Debido a esto los daneses tomaron cartas en el asunto y decidieron invertir más para expandir los carriles y reducir las calles para vehículos.

En ese mismo tenor, se desarrolló toda una infraestructura de tránsito en bicicletas, con puentes y "autopistas" para bicicletas en algunas partes de la ciudad.