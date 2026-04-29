La Alcaldía del Distrito Nacional ilumina el sector San Carlos

Calles del sector San Carlos iluminadas por la Alcaldía del Distrito Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inició la segunda fase del programa Sectores Iluminados Más Seguros, entregando 318 luminarias LED en más de 40 calles intervenidas del sector de San Carlos.

La alcaldía informó que esta etapa del programa busca instalar 10 mil luminarias para terminar de iluminar en su totalidad las vías y sectores del Distrito Nacional.

El objetivo es que los ciudadanos puedan transitar sintiéndose más seguros y compartir en horas de la noche en los distintos espacios, dijo la institución en nota de prensa.

Acciones de la Alcaldía en San Carlos

"San Carlos es hoy un sector más iluminado y más seguro", expresó Mejía durante la apertura de esta fase del programa.

Asimismo, la edil hizo un recorrido por varias viviendas y negocios de la barriada para palpar la satisfacción de los comunitarios.

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Al acto asistió el coronel Diego Pesqueira, presidente del Consejo Directivo del Club Deportivo y Cultural San Carlos, quien manifestó su gratitud porque estas luminarias entregadas por la alcaldía se convierten en mayor seguridad para el sector.

También participó el director de Desarrollo Comunitario de la alcaldía, Raymond Rodríguez, y los regidores Giancarlo Vega, Yovany Moya, Junior "Nuno" Castillo y María Laura Báez.

Primera Fase

La primera fase del programa concluyó con alrededor de 10 mil luminarias LED colocadas en 23 sectores y 11 avenidas y 200 cámaras de videovigilancia monitoreadas por el Sistema de Emergencia 9-1-1.

La alcaldesa ha encabezado entregas de las lámparas LED en Los Ríos, Zona Universitaria, Manganagua, ensanche Luperón, San Gerónimo, El Milloncito, Las Praderas, El Vergel, Bella Vista, Evaristo Morales, Rosmil, El Millón, Piantini, ensanche Julieta, Altos de Arroyo Hondo II, El Cacique, Los Cacicazgos, Mirador Sur, Mar Azul, Miraflores, ensanche Carmelita y 30 de Mayo. Además, en las avenidas Cayetano Germosén, Monumental, Tunti Cáceres, Abraham Lincoln, Núñez de Cáceres, entre otras.