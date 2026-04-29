Crecida del río Yaque del Norte pone en alerta a comunidades de Montecristi

El río Yaque del Norte, cuyas aguas han comenzado a desbordarse. ( JAVIER GENAO )

La preocupación crece entre residentes de varios municipios de Montecristi ante el aumento del caudal del río Yaque del Norte, cuyas aguas han comenzado a desbordarse, afectando comunidades y generando tensión entre las familias que temen perderlo todo.

En el municipio de Castañuelas, la situación es crítica.

El nivel del río ha superado el puente principal, dejando en riesgo a sectores como Loma de Castañuelas, Palo Verde y otras zonas cercanas. Testigos describen escenas de incertidumbre, con el agua avanzando lentamente hacia viviendas y áreas productivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/whatsapp-image-2026-04-29-at-21426-pm-03e3a87b.jpeg Río Yaque del Norte, cuyas aguas han comenzado a desbordarse. (JAVIER GENAO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/whatsapp-image-2026-04-29-at-21425-pm-1-a24c2a5b.jpeg Río Yaque del Norte, cuyas aguas han comenzado a desbordarse. (JAVIER GENAO) ‹ >

El impacto también se extiende a comunidades de la parte baja del río, incluyendo Villanueva, El Pocito, Guayubín y sectores de Villa Vásquez, donde los residentes se mantienen vigilantes ante posibles evacuaciones.

Acciones de las autoridades ante la emergencia

Ante la emergencia, autoridades locales y provinciales han desplegado un operativo conjunto en la zona. Al lugar acudieron la gobernadora de Montecristi, Leissa Virginia Cruz Polanco; el alcalde Winston Álvarez, así como representantes de distintas instituciones.

Brigadas de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja trabajan junto a equipos pesados, intentando despejar la cabecera del puente sobre el río Yaque del Norte para facilitar el flujo del agua y evitar mayores inundaciones.

"Estamos haciendo todo lo posible para mantener la situación bajo control. Con la limpieza del puente buscamos mejorar el paso del agua y reducir el riesgo", expresó la gobernadora Cruz Polanco desde el lugar de los hechos.

Las autoridades no descartan tomar medidas adicionales en las próximas horas, mientras continúan monitoreando el comportamiento del río y las condiciones climáticas.

Mientras tanto, el temor persiste entre los comunitarios, quienes observan con impotencia cómo el río sigue creciendo, recordando episodios pasados de inundaciones que dejaron pérdidas materiales y desplazamientos.