Un edificio de cuatro niveles, ubicado en el callejón 8 de la calle Prolongación Bohechío, en el ensanche Quisqueya, del Distrito Nacional, mantiene en alerta a los comunitarios que viven bajo el temor de que la estructura colapse en cualquier momento.

Desde las fuertes lluvias del pasado 8 de abril, la edificación comenzó a mostrar señales de deterioro: grietas que se expanden por paredes y techos, obligando a varias familias a abandonar sus apartamentos. La edificación fue construida hace aproximadamente ocho años, en un terreno donde antes había una vivienda de una sola planta, según explicaron los comunitarios.

Un equipo de Diario Libre pudo ingresar a uno de los apartamentos del primer nivel. Dentro, el deterioro es evidente: paredes marcadas por grietas profundas, concreto debilitado en el techo, áreas con cerámicas rotas y levantadas, en un espacio que refleja la urgencia de una intervención.

"Cuando cayó el agua se agrietó todo. Eso reflejó lo que iba a pasar. Si cae otra lluvia como la de la última vez, ese edificio va a colapsar y le puede caerle a cualquiera que esté pasando", relató Magdiel Espinal, comunitario de la zona.

Rescate en la madrugada

El momento más caótico que recuerdan los vecinos ocurrió durante la madrugada del 8 de abril. Una mujer que residía en el primer piso quedó atrapada dentro de su apartamento en medio de las lluvias, sin poder abrir la puerta.

Eran alrededor de las 3:00 de la madrugada cuando los comunitarios tuvieron que intervenir. Según explicó Espinal, para poder sacarla, rompieron los hierros de la ventana con un martillo.

Tras el incidente, la residente abandonó la vivienda. En el lugar aún permanecen objetos dañados, como parte de una cama. La ventana, por donde lograron sacarla, sigue sin repararse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/30042026-apartamento-agrietado-en-ensanche-quisqueya-dare-collado-19d01a19.jpg En el interior, las grietas se extienden por paredes y techos, dejando ver el avanzado estado de deterioro. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/30042026-apartamento-agrietado-en-ensanche-quisqueya-dare-collado4-9ccdbffc.jpg El paso del tiempo y las lluvias han dejado huellas visibles en la estructura del inmueble. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/30042026-apartamento-agrietado-en-ensanche-quisqueya-dare-collado11-6e21d4de.jpg Así luce uno de los apartamentos afectados, donde los daños obligaron a sus ocupantes a abandonar el lugar. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-30-at-171502-11-b0145f2a.jpeg Ventana sin hierros, por donde vecinos lograron rescatar a una mujer atrapada durante las lluvias. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Cruzar por la zona, un riesgo diario

El edificio está ubicado en medio de un callejón. Los moradores que viven en la parte trasera tiene que pasar justo por delante de la estructura para poder llegar a sus viviendas.

Durante un recorrido por la zona, niños, envejecientes y repartidores cruzaban con cautela, algunos apresurando el paso y otros mirando hacia arriba.

"Eso es como una ruleta rusa. Uno pasa con miedo, porque eso se puede caer en cualquier momento", expresó Espinal.

Justo frente al edificio se ubica una vivienda de dos niveles donde reside María junto a su familia, con el temor constante de que parte de la estructura pueda ceder y caer sobre su casa. Asegura que, desde la madrugada del 8 de abril, sus noches dejaron de ser de descanso para convertirse en incertidumbre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-30-at-171502-10-1cd891c4.jpeg Callejón donde se ubica el edificio; residentes deben pasar por el lugar para acceder a sus viviendas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-30-at-171502-4-c2159bfa.jpeg Interior de uno de los apartamentos, donde las grietas y daños son visibles en paredes y techo. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-30-at-171502-3-f23c28d6.jpeg Las condiciones del interior reflejan la urgencia de intervención en la estructura. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-30-at-171502-6-df6e2a83.jpeg Así luce el suelo de uno de los apartamentos afectados por los daños estructurales. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

"Nosotros nos sentimos con mucho miedo aquí. Ese edificio se está cayendo. Ojalá no llueva mucho estos días. Nosotros dormimos con ropa, por si hay que salir corriendo", dijo.

"El piso no estaba así, eso se ha ido colapsando poco a poco. Basta con que caigan dos gotas de agua", afirmó.

Para Gisel, otra comunitaria, el miedo la ha llevado a dejar de llevar a su hijo a casa de un familiar que vive en esa zona, por el riesgo que representa pasar frente al edificio.

"Yo tengo miedo de pasar por ahí atrás. Es un riesgo. Sería muy penoso que vuelva a llover, se inunde y eso colapse, y ocurra una desgracia. Es mejor que lo demuelan", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-30-at-171502-8-4d5f9d12.jpeg Aviso de desocupación colocado en la entrada del edificio tras detectarse daños estructurales. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-30-at-171502-9-6696e40d.jpeg Vista general del edificio que mantiene en alerta a los comunitarios del Ensanche Quisqueya. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Ante la situación, los comunitarios hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan de manera urgente y procedan con la demolición de la estructura, antes de que ocurra una tragedia.

Aviso de desocupación

En la entrada del edificio permanece colocada una notificación firmada por Nelson Ariel Felipe Galán de la Rosa, propietario del inmueble, en la que se ordena la desocupación inmediata de todos los residentes.

El documento advierte que la medida responde a daños estructurales críticos que representan un riesgo inminente para la seguridad física de los ocupantes.

Establece que la desocupación permitirá realizar "evaluaciones técnicas y ejecutar las labores de reparación o reforzamiento que determinen las autoridades y especialistas en ingeniería civil".