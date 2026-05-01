Autoridades acuerdan medidas para mejorar servicio en el corredor Núñez de Cáceres

Una unidad del corredor Núñez de Cáceres. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Defensor del Pueblo y el Gabinete de Transporte de la Presidencia acordaron implementar acciones para mejorar el servicio en el corredor de la avenida Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional.

Entre las medidas anunciadas figura la incorporación de 17 autobuses a la flotilla, así como la continuación de trabajos de reparación y reacondicionamiento de las unidades, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.

Según una nota de prensa, las autoridades informaron que también evaluarán las licencias de operación, la tarifa técnica y las condiciones de funcionamiento del sistema, incluyendo la gestión del tránsito y la posible implementación de carriles exclusivos.

Evaluación y coordinación entre entidades de transporte

El corredor es operado por la Compañía de Transporte Núñez de Cáceres (COCHONUCA), en coordinación con la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (CONATRA).

En la reunión participaron representantes del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y de otras entidades vinculadas al sector.

Indicaron que las medidas buscan asegurar un servicio más eficiente y accesible para los usuarios.