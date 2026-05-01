Cómo es vivir sin agua en el Gran Santo Domingo: "un recurso para algunos un lujo para otros"

Vendedor de agua en carretilla, en la calle Josefa Brea del sector Villa Francisca. ( DIARIO LIBRE/RUTH SALCEDO )

Durante más de dos décadas, Leónidas Hernández ha vivido sin recibir agua de manera regular en su vivienda. Residente del sector La Francia Nueva, en Villa Duarte, asegura que lo que comenzó como un servicio irregular terminó convirtiéndose en una ausencia total que la ha obligado a adaptarse a una rutina marcada por la escasez.

"Llevo viviendo aquí 28 años y 25 de esos los he pasado sin agua", relata.

Su caso no es aislado. En sectores como La Ciénaga, Los Tres Brazos, Villa Francisca y otras zonas del Gran Santo Domingo, la falta de suministro regular de agua potable continúa afectando a cientos de familias, que se ven obligadas a comprar el recurso o recurrir a alternativas informales para cubrir sus necesidades básicas.

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Hernández explica que, cuando se mudó en 1997, el agua llegaba con cierta normalidad, aunque con baja presión. Sin embargo, tras una serie de trabajos realizados a inicios de los años 2000, el servicio dejó de llegar a su vivienda.

Ante esta realidad, muchos residentes han optado por instalar bombas sumergibles para extraer agua, pero no todos cuentan con los recursos para hacerlo. En su caso, debe comprar el suministro a vecinos.

"Antes pagaba 50 pesos por tanque al camión; ahora pago 60 a un vecino. Es más caro, pero al menos tengo agua más seguido", explica.

En el sector La Ciénaga, específicamente en el Callejón Primero, la situación es similar. Martín Díaz, residente de la zona, asegura que el servicio llega de manera irregular, lo que obliga a los comunitarios a comprar agua o hacer largas filas para obtener pequeñas cantidades gratuitas.

"Un tanque me cuesta 200 pesos, y a veces tenemos que hacer fila para conseguir, aunque sea un galoncito", comenta.

La escasez se agrava al momento de realizar tareas domésticas, como lavar ropa o limpiar, ya que requieren varios tanques de agua, incrementando los gastos semanales de las familias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/whatsapp-image-2026-05-01-at-52228-pm-cbcd0756.jpeg Un hombre recolectando agua en galones, en el sector de Los Tres Brazos. (DIARIO LIBRE/RUTH SALCEDO)

Problemas de suministro

En Los Tres Brazos, los residentes señalan que el agua llega apenas dos o tres veces por semana, por pocas horas y con muy baja presión.

"El agua llega los jueves, sábados y a veces domingos, pero no dura más de dos horas. El que no tiene bomba no logra llenar casi nada", afirma David de la Rosa.

Incluso en sectores donde existe servicio formal, como la Zona Universitaria del Distrito Nacional, los problemas persisten. Etzel Báez explica que, aunque paga mensualmente por el servicio, el agua llega con tan poca presión que no permite un abastecimiento adecuado.

"Pagamos alrededor de 300 pesos mensuales, pero tenemos que gastar hasta 2,500 pesos semanales en camiones de agua", señala.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/whatsapp-image-2026-04-23-at-73938-pm-89fe39c7.jpeg Residente de la calle Amín Abel Hasbún, en la zona universitaria muestra el interior de su cisterna. (DIARIO LIBRE/RUTH SALCEDO)

Esta situación ha facilitado el surgimiento de economías informales. Felipe Rosario Ramírez, vendedor de agua en carretilla en Villa Francisca, se dedica a suplir a quienes no reciben el servicio.

"Cuando a una persona se le acaba el agua, yo se la llevo a su casa. El tanque lo vendo a 200 pesos, dependiendo del nivel", explica.

Aunque algunos lo critican por los precios, asegura que es su principal medio de sustento en medio de una problemática que afecta a toda la comunidad.

Mientras tanto, los residentes continúan organizándose como pueden para enfrentar la escasez, asumiendo costos cada vez más elevados para acceder a un recurso esencial.

La falta de acceso regular al agua potable evidencia una problemática estructural en el país, donde residir en el Gran Santo Domingo, no garantiza el acceso a un recurso indispensable, como lo es el agua potable volviéndola un lujo para algunos.