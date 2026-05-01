En el sector de Gascue, en el Distrito Nacional, un inmueble emblemático que albergó al antiguo Instituto Escuela se ha convertido en el eje de un conflicto latente entre la comunidad y las autoridades académicas, dividido entre el abandono presente y las promesas de su futuro desarrollo.

De un lado, dirigentes comunitarios y exalumnos denuncian el deterioro progresivo del espacio. Hablan de arrabalización, de pérdida de valor urbano y simbólico, y reclaman que se respete el propósito educativo para el cual fue transferido.

Del otro, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sostiene que mantiene intacto su compromiso de restaurar la edificación y convertirla en un moderno campus universitario, aunque admite que las limitaciones financieras han ralentizado el proyecto.

El terreno, de unos 5,600 metros cuadrados con una edificación de aproximadamente 1,000 metros, funciona hoy como depósito de materiales y estacionamiento de autobuses del Ministerio de Educación. Una imagen que, para los residentes, contradice la historia del lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/9007c96f-c9c5-4418-a1dc-b10abb8dfcdc-6ffbf977.jpg Vista del área ocupada por el Ministerio de Educación. (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEON) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/andrez-aybar-202604290007-bee31dc6.jpg Don Andrés A. Aybar Báez, observa el lugar por donde entraba a las aulas. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/recorrido-por-las-runas-del-instituto-escuela-de-gascue--202604290004-d298212a.jpg El lugar está arrabalizado (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/recorrido-por-las-runas-del-instituto-escuela-de-gascue--202604290007-fc34225c.jpg El nuevo diseño conserva la fachada. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/andrez-aybar-202604290005-8d20b4d7.jpg Don Andrés A. Aybar Báez, explica con nostalgia lo que fue su escuela. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/c618fb8f-7722-4000-921f-855fb18f515f-7bfd86bb.jpg Instituto Escuela (DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/recorrido-por-las-runas-del-instituto-escuela-de-gascue--202604290018-472f86a0.jpg El proyecto de restauración lleva 12 años en espera. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/recorrido-por-las-runas-del-instituto-escuela-de-gascue--202604290014-b24ec72e.jpg El deterioro es evidente. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

El Instituto Escuela, fundado por exiliados españoles, operó entre 1946 y 2008 y fue declarado patrimonio cultural en 2012. Su legado educativo y simbólico es, precisamente, el núcleo de la disputa.

Andrés Alejandro Aybar Báez, residente en Gascue, exalumno del centro y miembro de la junta de vecinos, habla desde la memoria personal:

"Soy producto del Instituto Escuela, una institución que debe preservarse como legado educativo en la República Dominicana".

Según explica, el inmueble perteneció al educador Abad Enrique y posteriormente fue adquirido por el Estado dominicano, que en agosto de 2012, durante el gobierno de Leonel Fernández, lo transfirió a Flacso con el objetivo de desarrollar un campus académico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/01/andres-a-aybar-baez-instituto-escuela-dania-acevedo-cd171952.jpg Andrés A. Aybar Báez estudió en el Instituto Escuela. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

En espera del proyecto

Más de una década después, el proyecto sigue sin materializarse.

"Hoy no es más que un almacén del Ministerio de Educación, con autobuses y materiales en desuso que han arrabalizado el entorno", denuncia Aybar.

La preocupación no es solo estética. Los comunitarios sostienen que el uso actual contradice el espíritu de la donación y desdibuja la identidad de un sector históricamente vinculado a la vida cultural y educativa del país.

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Bienvenida Castro, presidenta de la Junta de Vecinos Primavera de Gascue y de la Unión de Juntas de Vecinos del sector, asegura que han sostenido múltiples encuentros con representantes de Flacso, sin que —afirma— se les haya mostrado el título de propiedad. Aun así, deja clara la posición de la comunidad:

"No nos oponemos a un nuevo campus universitario, pero sí a la arrabalización del lugar".

Ante la incertidumbre, algunos vecinos plantean incluso que, si el proyecto no se ejecuta, el terreno sea revertido al Estado para la creación de un parque público que honre el legado del Instituto Escuela.

Cuando la educación era formar vidas Uno de los alumnos del instituto fue Andrés A. Aybar Báez, que al mostrar las aulas donde estudió, se llena de nostalgia. Informó que muchos de sus compañeros de estudios viven y están apenados por el deterioro de lo que fue su pequeño laboratorio de conocimiento y dice que, desde sus inicios, el Instituto se distinguió por una visión integral. No se limitaba a impartir conocimientos, sino que cultivaba valores esenciales: el amor a la patria, la disciplina estricta, el respeto por el orden y el desarrollo físico a través del deporte. "Era una educación que buscaba formar ciudadanos completos, no solo estudiantes aprobados. Allí coincidieron maestros de extraordinaria vocación: desde educadores dominicanos de gran prestigio hasta figuras marcadas por la historia universal, como el profesor Schiller, refugiado del horror europeo, quien encontró en ese recinto no solo trabajo, sino propósito". En sus aulas se enseñaba declamación, arte, disciplina y sensibilidad humana. Era, en esencia, una escuela de vida. Los testimonios de quienes vivieron esa experiencia revelan una época distinta.

Lo que dice Flacso

Desde Flacso, sin embargo, la narrativa es otra. Su directora en República Dominicana, Cheila Valera Acosta, explica que la institución adquirió el inmueble por 121.5 millones de pesos, con la intención de rescatar su valor patrimonial y desarrollar un espacio académico de alto nivel.

"Flacso decidió apostar por la revalorización del patrimonio y la creación de un campus ecoamigable, con centro cultural, biblioteca y áreas abiertas a la comunidad", afirma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/37645a67-3a37-4aff-b92c-11d3da4a03bd-99b75d14.jpg El nuevo diseño incluye construcciones modernas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/bedd5885-cca6-4ff7-bd64-28ea44564e86-2e3ae566.jpg La idea es convertir el lugar en un campus universitario. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/6d8e68f2-9c1c-4dd3-9267-9b259447dd11-9f9c52c4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/6317f839-512a-480c-bf92-a8420b2026af-78404b64.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/451889c1-6670-4a90-abd0-5d8ef6539d3d-16630f6d.jpg ‹ >

El proyecto contempla la restauración de la fachada original —por su valor histórico— y la incorporación de nuevas infraestructuras: aulas tecnológicas, auditorio, salones multiusos, parqueos soterrados y áreas verdes. La inversión estimada ronda los 240 millones de pesos.

El principal obstáculo, admite, ha sido el financiamiento. La institución gestiona recursos tanto con el Estado como con el sector privado, exalumnos y autoridades municipales. Según Valera, incluso se han remitido comunicaciones al presidente Luis Abinader en busca de apoyo.

En esa línea, el pasado 5 de febrero Flacso presentó el diseño del nuevo campus a representantes de juntas de vecinos de Gascue, en un encuentro consultivo orientado a recoger sugerencias y fortalecer el vínculo con la comunidad.

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Un moderno diseño

Junto a los arquitectos Marcelo Alburquerque y Zahira Batista, la directora destacó que la propuesta prioriza la sostenibilidad, la accesibilidad y la preservación del patrimonio moderno.

El mandatario, según indicó, se ha comprometido a aportar unos 300 millones de pesos para viabilizar la obra, que incluiría también espacios culturales y de integración comunitaria.

Valera recuerda además que Flacso es una institución intergubernamental a la que el Estado dominicano se adhirió en 1998, y subraya que el proyecto forma parte de una visión de largo plazo para el desarrollo de las ciencias sociales en el país y la región.

En cuanto a la ocupación actual del inmueble, explica que inicialmente fue cedido de manera temporal al Ministerio de Educación, pero la permanencia se extendió debido a confusiones sobre la titularidad.

"Cuando llegamos, el Ministerio entendía que era suyo. Tuvimos que aclarar la propiedad y formalizar un contrato de uso temporal", señala, asegurando que los vehículos y materiales serán retirados una vez inicien las obras.

Mientras tanto, la edificación —levantada en los años cuarenta y evaluada recientemente por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica— sigue esperando. También el proyecto arquitectónico, ya concluido desde 2024, pero aún pendiente de ejecución.

En Gascue, la expectativa convive con el escepticismo. Entre la memoria de lo que fue y la promesa de lo que podría ser, el antiguo Instituto Escuela permanece en pausa, como si el tiempo, más que pasar, se hubiera detenido en sus muros.