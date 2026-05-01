Caasd restablece de forma provisional línea del acueducto afectada por camión en Santo Domingo Este

La Caasd indicó que continuará los trabajos hasta completar la reparación definitiva y restablecer completamente la estabilidad del sistema. ( FUENTE EXTERNA )

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó este viernes que fue restablecido de manera provisional el servicio en la línea de 67 pulgadas del Acueducto Oriental (Barrera de Salinidad), tras una avería que obligó a suspender temporalmente las operaciones.

A traves de una nota de prensa, el director general de la entidad, Fellito Suberví, explicó que la tubería fue puesta nuevamente en funcionamiento luego de un trabajo correctivo provisional que permite mantener el suministro de agua en los sectores afectados.

Según indicó, la avería consistió en una perforación lateral provocada durante trabajos de construcción con un camión perforador.

Suberví precisó que la solución definitiva se encuentra en proceso, con la fabricación de una pieza especial que será instalada una vez esté disponible.

Sectores normalizados

La avería ocurrió en el sector La Grúa, en Santo Domingo Este, lo que obligó al cierre temporal de los módulos 1 y 2 del sistema.

Con la rehabilitación provisional, conforrme a la nota, el servicio comienza a normalizarse en sectores como La Marginal de Las Américas, Los Frailes I y II, Villa Eloisa y Valle del Este, entre otros.

La Caasd indicó que continuará los trabajos hasta completar la reparación definitiva y restablecer completamente la estabilidad del sistema.

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