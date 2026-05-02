Adultos mayores de 65 años viajarán gratis en el corredor 27 de Febrero de la OMSA

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó este sábado que los adultos mayores de 65 años viajarán gratis en el corredor de la avenida 27 de Febrero.

La medida fue anunciada mediante un comunicado de prensa por el vicepresidente ejecutivo de la institución, Onésimo González, quien detalló que este grupo poblacional representa el 2.5 % de los usuarios de la ruta.

"Es un subsidio directo a nuestros envejecientes", señaló.

González afirmó, además, que el corredor de la avenida 27 de Febrero ha aumentado la cantidad de pasajeros transportados diariamente, tras la implementación de nuevos autobuses y otras mejoras en el sistema.

Detalló que la ruta pasó de movilizar 4,000 usuarios a más de 16,000 en solo cuatro días.

Asimismo, destacó que, por primera vez en la historia del servicio, la frecuencia de los autobuses se mantiene cada cinco minutos durante todo el día, lo que garantiza que los usuarios no tengan largas esperas en las paradas.

"El pueblo nos habló. Nos pidió un servicio digno, rápido y constante. Escuchamos, corregimos la operación y hoy avanzamos con resultados", afirmó el funcionario.

González confirmó que el corredor de la avenida 27 de Febrero se integrará con la ruta hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para facilitar el acceso a miles de estudiantes.

Higienización de los autobuses

La institución también informó que inició un proceso de inocuidad con ozono, con el objetivo de higienizar todos los conductos de aire y los espacios internos de las unidades, manteniéndolos desinfectados, eliminando malos olores, bacterias, virus y hongos, y transformándolos en oxígeno sin dejar residuos tóxicos.

La OMSA destacó que cuenta con su propia estación de desinfección de autobuses, equipada con tecnología Turbo Fast de inyección de ozono ultravioleta, la cual en 10 minutos purifica el aire de las unidades, logrando un 99.9 % de desinfección en su interior y garantizando un entorno saludable para los pasajeros.

"Estamos devolviendo el respeto al usuario: autobuses limpios, puntuales y sin abusos. La OMSA nueva escucha, corrige y avanza con la gente", expresó Onésimo González.

La entidad señaló que todos los autobuses del corredor serán higienizados diariamente con ozono para garantizar la salud de los pasajeros.