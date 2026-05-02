Roca de gran tamaño cae en la Autopista del Nordeste y obliga a regular el tránsito

Vista de las autoridades viabilizando el tránsito en la Autopista del Nordeste, tras el desprendimiento de una roca de gran tamaño, la mañana de este sábado 2 de mayo del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó este sábado sobre el desprendimiento de una roca de gran tamaño en la Autopista del Nordeste, específicamente en el kilómetro 82, próximo a Majagual, en dirección norte–sur, lo que ha afectado el carril derecho de la vía.

De acuerdo con el reporte oficial, unidades de la Digesett se trasladaron de inmediato al lugar del incidente, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el objetivo de regular el tránsito y aplicar medidas preventivas que garanticen la seguridad de los conductores.

Recomendaciones

Las autoridades indicaron que, aunque el tránsito en el tramo afectado se mantiene habilitado, este opera de manera regulada e intermitente en ambas direcciones, por lo que se exhorta a los ciudadanos a extremar las precauciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran reducir la velocidad, conducir con cautela y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes presentes en la zona, mientras continúan las labores para remover la roca y restablecer completamente la circulación.