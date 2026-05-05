"Con 300 mil pesos ¿dónde puedo ir?": quejas de afectados por proyecto en margen oriental del Ozama

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, conversa con Ramón Acosta Ramírez, residente de Las Lilas, quien expresó preocupación por la compensación ofrecida tras el proceso de traslado de comunitarios por el proyecto del Ozama. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

"Con 300 mil pesos, ¿dónde puedo ir? Tengo cuatro muchachos y lo que me están ofreciendo son 300 mil pesos. Ese es el problema y aquí la gente cree que está todo el mundo bien". Con estas palabras, Ramón Acosta Ramírez, residente de la comunidad Las Lilas, municipio Santo Domingo Este, se quejó ante el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

El intercambio se produjo la mañana de este martes durante el recorrido que el ministro realizó por el sector, junto a periodistas, para presentar los pormenores del proyecto de recuperación de la margen oriental del río Ozama.

Este proyecto contempla trasladar a los comunitarios que habitan a la orilla del río para recuperar y sanear el borde del mismo. Entre los afectados se encuentra Acosta Ramírez.

Durante su conversación con el ciudadano, el ministro Paliza le preguntó si había sido maltratado durante el proceso de desalojo y traslado de los comunitarios. En respuesta, Acosta Ramírez indicó que conoce casos de personas que, supuestamente, fueron encarceladas de manera injustificada durante ese proceso.

"Han empujado gente y lo han metido preso en un camión. Durante un desalojo aquí metieron preso a las hijas de Nuri", explicó el ciudadano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/whatsapp-image-2026-05-05-at-122503-pm-cf13de86.jpeg El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recorre junto a la prensa la comunidad Las Lilas para presentar los avances y detalles del proyecto de recuperación del Margen Oriental del Río Ozama. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

"Solo soy un pobre infeliz"

"Necesito que me ayuden con algo para por lo menos comprar un ranchito a los hijos. Estoy aquí desde el año 2000, quiero que hagan algo con un ciudadano que es un pobre infeliz, no tengo nada más", fueron las palabras de Freddy Ramírez, otro de los afectados por el proyecto.

Ramírez afirmó que su casa fue derribara hace ya dos meses y que no le dan dado "ni 10 pesos". Dijo que dependía de esa casa y que ahora le cuesta mucho más sostener a sus hijos.

Informó que las autoridades de la Unidad Ejecutora Para La Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) han quedado en llamarlo para resolverle, pero que nunca lo llaman.

"Esto es un crimen al ciudadano pobre. Se supone que uno tiene que tener un respaldo, una ayuda de alguien que lo ampare porque uno puede vivir una vida así. Nosotros somos dominicanos y luchamos para subir un gobierno que nos den la cara a nosotros que no tenemos nada", dijo Ramírez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/whatsapp-image-2026-05-05-at-122505-pm-b00e6cc2.jpeg Imagen del trazado y planificación del proyecto de recuperación del Margen Oriental del Río Ozama, que contempla áreas verdes, espacios públicos y obras de infraestructura en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/whatsapp-image-2026-05-05-at-122500-pm-62b624d8.jpeg Casas ubicadas en la margen oriental del Río Ozama. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/whatsapp-image-2026-05-05-at-122505-pm-1-66082ad0.jpeg Maquinarias pesadas realizan trabajos de intervención y saneamiento en el Margen Oriental del Río Ozama, como parte del proyecto ejecutado en el sector Las Lilas, en Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) ‹ >

Sobre el proyecto

El proyecto Recuperación de la margen oriental del Río Ozama se desarrolla en el barrio Las Lilas, ubicado en el sector Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este. Actualmente se ejecuta su primera etapa, que abarca aproximadamente 16,000 m² de intervención urbana, recuperando y saneando el borde del río y generando espacios para los habitantes del sector.

Con una inversión de RD$409.5 millones el proyecto busca generar un corredor ambiental y social que integre espacios públicos seguros, áreas verdes, infraestructura vial, equipamientos comunitarios y deportivos, así como servicios esenciales remozados y de nueva construcción.