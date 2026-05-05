Con un parque vehicular de más de tres millones de unidades, el comportamiento de los motoristas en la República Dominicana continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad vial, marcada por altos niveles de informalidad, accidentes frecuentes y poco régimen de consecuencias.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), durante el año 2025, unos 834,113 conductores de motocicletas fueron fiscalizados a nivel nacional por diferentes faltas a la ley de tránsito.

Entre las infracciones más comunes figuran circular sin casco, transitar en vías prohibidas, manejar sin luces o sin documentos, e incluso participar en carreras clandestinas.

Reacciones ciudadanas

En medio de este panorama, Diario Libre realizó un sondeo con transeúntes y conductores para conocer cómo viven esta realidad en las diferentes vías.

"El problema de los motoconchos es que se han adueñado de las calles, es un desastre. Tú andas asustado... tú tienes que pagar las consecuencias por los errores que ellos cometan, eso no pude ser", respondió Víctor López, empleado público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/f4a6807jpg-d1c9cbfd.jpeg Rocío Fernández, odontóloga. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

"Deben de poner mano dura con los motoristas porque se están convirtiendo en una plaga. Están atacando personas, se meten por las aceras, te chocan los vehículos, van haciendo zigzag aún esté el semáforo en rojo. Se deben de reformular las leyes porque protegen al motorista, si tú los chocas, el culpable eres tú, aunque hayan sido ellos los causantes", dijo Rocío Fernández, odontóloga.

"Hay algunos que son para atracar a uno y hay otros que tienen buena intención, pero, debemos tener mucho cuidado. Lo que le hicieron a ese señor en Santiago fue horrible. Deben de imponer leyes más duras y que se organicen", opinó Elia Rosario, ama de casa oriunda de Cutupú, La Vega, al referirse al caso de Deivy Abreu, el conductor de un camión de residuos sólidos ultimado el pasado 17 de abril a manos de un grupo de motoristas.

"Como que no se quieren la vida, mire cuántos accidentes, la juventud está descarriada", comentó Patria de Jesús, también ama de casa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/f4a6829jpg-da4cf5b9.jpeg Luis Alcántara, camionero. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

"No hay un carril específico para los motoristas", se quejó Luis Alcántara, quien, justamente, se gana la vida en la vía pública como camionero y posee un motor para su uso personal. "Si usted tiene una licencia de vehículo pesado, no necesita una licencia para motor".

"El Gobierno se concentra en la licencia, en el impuesto, pero no se concentra en educar en esa masa de motoristas que no sabe cómo se maneja en la calle", agregó.

"Hay que regularlos, debe ejercerse mayor control con relación a los motoristas porque actualmente hay un caos y un desorden que da pena y vergüenza decirlo. El Gobierno y las autoridades se han descuidado. Creo que es necesario que los motoristas existan, siempre y cuando estén regulados", expresó el comerciante José Pérez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/f4a6841jpg-22210609.jpeg Jorge O'Neill, taxista. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

"Ahora mismo son un problema en la calle. Un motorista te impacta, pero quiere que tú le pagues todo automáticamente y se olvida que hay un seguro y lo que quiere es pelear contigo. Uno ha visto los casos que han pasado, se unen, se fortalecen para darle persecución al conductor. Veo un motorista y me paro para que cruce", indicó Jorge O´Neill, taxista.

Piden más control

"En un mes me chocaron tres veces. Te chocan a ti, tienes que darles dinero. Tú chocas y también hay que darles dinero. Es un problema... que son padres de familia, que son pobres, pero hay que controlarlos", narró Ramón Osoria .

"Genera mucha desconfianza cuando ves salir a un motorista porque no sabes lo que va a pasar en ese momento. Si vas a cruzar la calle, se van en rojo y tienes que estar mirando", dijo Osayas Correa, estudiante de Multimedia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/03052026-entrevista-al-ciudadano-noe-ramirez--samil-mate-00b009e1.jpg Noé Ramírez, encuestado. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO.)

"Son una plaga, hay buenos pero la mayoría son malos. Todo lo que está pasando es culpa de las autoridades que no les ponen reglas ni a ellos ni a nadie", contestó Noé Ramírez.

Miguel Ángel González, vendedor, cree que "hasta que no haya un régimen de consecuencia hacia los motoristas, van a seguir haciendo y deshaciendo... Mano dura con ellos, penalizarlos".

"Son gente que andan en la calle joseando, buscando el pan de cada día. El que sea delincuente, para la cárcel; el que sea trabajador, que se mantenga activo", añadió Crucito Lantigua, empleado público.