El Distrito Nacional se integra a iniciativa global de Bloomberg para reducir muertes por tránsito

La Alcaldesa Carolina Mejía junto a parte del personal de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La Alcaldía del Distrito Nacional anunció la incorporación de la ciudad a la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global, un programa internacional que busca reducir las muertes y lesiones causadas por siniestros de tránsito mediante políticas públicas, diseño urbano y cambios en el comportamiento ciudadano.

Durante el acto de lanzamiento, la alcaldesa Carolina Mejía destacó que esta integración representa un paso clave para consolidar los avances que ha venido desarrollando la ciudad en la recuperación del espacio público y la movilidad segura.

Señaló que en los últimos años se han intervenido parques, aceras y plazas para promover un uso más equitativo de la ciudad, pero advirtió que garantizar trayectos seguros sigue siendo un desafío fundamental.

"Hoy damos inicio a un esfuerzo que no solo impactará al Distrito Nacional, sino que tendrá alcance nacional, con la participación de instituciones como Obras Públicas, Intrant y la Digesett. Esto permitirá salvar vidas y mejorar la calidad de vida de la gente", expresó.

Mejía también valoró el respaldo de Bloomberg Philanthropies, al considerar que sus programas han contribuido significativamente a fortalecer la gestión municipal y a impulsar políticas enfocadas en el bienestar ciudadano.

Inclusión del Distrito Nacional a la Iniciativa Bloomberg

De su lado, Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía, explicó que la inclusión de Santo Domingo en esta iniciativa es resultado del trabajo sostenido en materia de movilidad y espacio público.

Indicó que el programa tendrá una duración de cinco años y estará enfocado en reducir las muertes por accidentes de tránsito mediante medidas como la disminución de los límites de velocidad, el rediseño de vías y el fortalecimiento de la fiscalización.

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Mateo resaltó iniciativas ya implementadas, como la ordenanza 01-2023 que reduce la velocidad máxima a 50 kilómetros por hora en avenidas principales, así como proyectos de calmado de tráfico, señalización y zonas escolares seguras.

"Queremos que las personas no solo usen los espacios públicos, sino que puedan llegar a ellos de forma segura. La seguridad vial es clave para lograr una ciudad más humana", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/05052026-bloomberg-raod-safety-10-4e51c2d6.jpg El proyecto contempla beneficios para los ciudadanos. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/05052026-bloomberg-raod-safety-3-301a6c6c.jpg Alcaldesa Carolina Mejía (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/05052026-bloomberg-raod-safety-6-4ed9d847.jpg Jonás Romo, de Vital Strategies. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Retos ante muertes por siniestralidad vial

En tanto, Jonás Romo, representante de Vital Strategies, subrayó que República Dominicana enfrenta uno de los mayores retos en materia de seguridad vial, debido a las altas tasas de mortalidad por accidentes de tránsito, especialmente entre motociclistas.

Explicó que la iniciativa se basa en cuatro pilares fundamentales: infraestructura segura, control y fiscalización, comunicación para el cambio de comportamiento y uso de datos para la toma de decisiones.

"Las muertes en el tránsito no son accidentes inevitables, son prevenibles. Con calles bien diseñadas, límites de velocidad adecuados y un sistema de control efectivo, es posible reducir significativamente las fatalidades", sostuvo.

La iniciativa, que se implementará hasta 2030, contará con el apoyo de organizaciones internacionales como Vital Strategies, Global Designing Cities Initiative, Johns Hopkins University y Global Road Safety Partnership. Su objetivo es reducir de manera sostenida las muertes y lesiones graves en las vías, alineando esfuerzos institucionales y aplicando estrategias basadas en evidencia.

Con esta incorporación, Santo Domingo se suma a más de 30 ciudades del mundo que forman parte de esta red global, en un esfuerzo conjunto por hacer de las calles espacios más seguros para todos.