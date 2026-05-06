Siembran plantas y limpian parque Domingo Liz de la avenida España

Entre las plantas ornamentales sembradas durante la jornada figuran tocadores y lirios. ( FUENTE EXTERNA )

El parque Domingo Liz, ubicado en la avenida España, fue intervenido con una jornada de limpieza, recuperación y embellecimiento realizada por la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (Digecac).

El parque Domingo Liz cuenta con alrededor de 15 ejemplares de ceibas, árboles considerados emblemáticos por su valor ambiental y paisajístico.

Durante el operativo se realizaron labores de recogida de desechos, poda de arbustos, barrido, mantenimiento de áreas verdes y siembra de plantas ornamentales, como parte de los esfuerzos de recuperación de espacios públicos.

Las brigadas de la Digecac también instalaron un Punto Verde de reciclaje frente al parque, próximo al módulo de asistencia de Politur de la Zona Oriental, con el propósito de fomentar la correcta disposición de residuos sólidos entre los ciudadanos que visitan el lugar.

Plantas sembradas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/whatsapp-image-2026-05-05-at-32238-pm1-557f4f34.jpeg DuranteDurante el operativo fueron recolectadas toneladas de desechos, incluyendo residuos orgánicos, plásticos y material producto de la poda (FUENTE EXTERNA)

Entre las plantas ornamentales sembradas durante la jornada figuran tocadores y lirios, especies utilizadas para fortalecer el atractivo visual y el ornato del entorno.

La intervención fue supervisada por el director general de la Digecac, Rodolfo Valera Grullón, quien resaltó la importancia de preservar los espacios verdes y promover ambientes limpios y organizados para la comunidad.

Durante el operativo fueron recolectadas toneladas de desechos, incluyendo residuos orgánicos, plásticos y material producto de la poda.

La jornada contó además con la participación de colaboradores del área administrativa de la institución y representantes del ayuntamiento de Santo Domingo Este.