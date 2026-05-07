Caasd recibe nuevos equipos para incrementar la producción del acueducto Haina-Manoguayabo

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe -Fellito- Suberví, presentó este jueves la llegada de 10 nuevos equipos con los que -según dijo- se elevará la producción de agua del acueducto de Haina- Manoguayabo.

Los trabajos forman parte de un plan de intervención por parte de la Caasd destinado a fortalecer el suministro de las dos plantas que conforman ese acueducto mediante la sustitución de los equipos como las bombas tipo turbina, motores, cambio de válvulas y modernos sistemas de arranque con una inversión superior a los 1,200 millones de pesos.

"Estamos sustituyendo los 10 equipos de bombeo de la obra de toma, los cuales están constituidos por bombas tipo turbinas con capacidad de bombeo de 8,000 galones por minuto y motores de 200 HP", subrayó el funcionario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/whatsapp-image-2026-05-07-at-111039-am-98b3b23b.jpeg Antiguos equipos de bombeos. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/whatsapp-image-2026-05-07-at-111045-am-2eb36758.jpeg El director general de la Caasd muestra los nuevos equipos. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/whatsapp-image-2026-05-07-at-111033-am-099a03eb.jpeg Equipos nuevos en el acuerducto de Haina-Manoguayabo. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

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Beneficios de la rehabilitación

Indicó que los equipos permitirán aumentar la producción con más 50 millones de galones de agua beneficiando a los sectores de la circunscripción número uno del Distrito Nacional y una gran parte del municipio Santo Domingo Oeste.

"El compromiso que hemos tenido es tener el 100 % de los acueductos de la Caasd totalmente automatizados con eficiencia y tecnología de punta", añadió.

El funcionario dijo que el acueducto Haina-Manoguayabo fue diseñado para producir cuatro metros cúbicos por segundo de agua potable, es decir, 91 millones 200 mil galones de agua; sin embargo, debido al desgaste de los equipos, en la actualidad está por debajo del 50 % de su producción.

Entre los sectores que se beneficiarán con la rehabilitación del referido acueducto están Renacimiento, Urbanización Real, Restauradores, Manganagua, Mirador Norte y Sur, Los Cacicazgos, Bella Vista, Miramar, Los Kilómetros, 30 de Mayo, Atala, Honduras y Los Jardines del Sur, entre otros del Distrito Nacional.

Mientras que, en Santo Domingo Oeste, serán beneficiados Buenos Aires, El Libertador, El Abanico, Ensanche Altagracia, Caballona, Zona Industrial de Herrera, Las Palmas, Las Caobas y Manoguayabo, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/whatsapp-image-2026-05-07-at-111052-am-cd551186.jpeg Equipos nuevos de bombeo. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/whatsapp-image-2026-05-07-at-111049-am-1-89c2ca7b.jpeg Tuberías nuevas para el acueducto. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/whatsapp-image-2026-05-07-at-111054-am-73fa9815.jpeg Motor eléctrico industrial. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

Asimismo, informó que el total del costo de la rehabilitación de todos los acueductos pendientes del Gran Santo Domingo asciende a unos 2,000 millones de pesos.