Una ciudadana denunció este jueves una peligrosa práctica de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes ingresan a pie a los pasos a desnivel del Expreso 27 de Febrero para interceptar motociclistas, provocando situaciones de alto riesgo, en algunos casos, y fuertes congestionamientos vehiculares.

Según explicó la denunciante, los agentes llevan semanas realizando operativos directamente dentro de la vía rápida, en lugar de detener a los conductores antes de que entren al expreso.

"Es una imprudencia total. Además de crear un tapón desde la 27 de Febrero con Núñez de Cáceres hasta la Churchill", expresó la ciudadana al remitir a Diario Libre videos de la situación.

De acuerdo con el testimonio, muchos motoristas, al percatarse de la presencia de los agentes, optan por devolverse en vía contraria y a altas velocidades para evitar ser detenidos, poniendo en peligro tanto sus vidas como las de otros conductores.