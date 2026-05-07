×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
operativos Digesett
operativos Digesett

VIDEO | Denuncian operativos de Digesett en expreso 27 de Febrero provocan caos y peligro con motoristas

Agentes ingresan a pie a la vía rápida para detener motociclistas

    Una ciudadana denunció este jueves una peligrosa práctica de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes ingresan a pie a los pasos a desnivel del Expreso 27 de Febrero para interceptar motociclistas, provocando situaciones de alto riesgo, en algunos casos, y fuertes congestionamientos vehiculares.

    Según explicó la denunciante, los agentes llevan semanas realizando operativos directamente dentro de la vía rápida, en lugar de detener a los conductores antes de que entren al expreso.

    RELACIONADAS

    "Es una imprudencia total. Además de crear un tapón desde la 27 de Febrero con Núñez de Cáceres hasta la Churchill", expresó la ciudadana al remitir a Diario Libre videos de la situación.

    De acuerdo con el testimonio, muchos motoristas, al percatarse de la presencia de los agentes, optan por devolverse en vía contraria y a altas velocidades para evitar ser detenidos, poniendo en peligro tanto sus vidas como las de otros conductores.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.