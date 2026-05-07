El Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial que ejecuta el Ministerio de Turismo con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyó la primera fase del proyecto de recuperación y remozamiento del Mercado Modelo, que tuvo una inversión de 45 millones de pesos.

La infraestructura, inaugurada en 1942, fue sometida a un proceso de fortalecimiento estructural, impermeabilización e instalación de un moderno sistema, de electrificación, así como la recuperación de sus dos fachadas.

Durante un recorrido, Diario Libre observó la mejoría del mercado, que durante años fue una preocupación de comerciantes. Hoy expresan su satisfacción por el trabajo mancomunado del Ministerio de Turismo y la Alcaldía del Distrito Nacional.

Wilfredo Féliz, coordinador del componente Mercado Modelo dentro del programa, explicó que los trabajos iniciales se enfocaron en resolver problemas urgentes derivados del deterioro causado por filtraciones de agua.

"El techo era completamente permeable, lo que provocaba la entrada de lluvia y generaba un riesgo estructural importante. Se procedió a impermeabilizar toda la cubierta, incluyendo la bóveda central y los techos planos, deteniendo así el avance del daño", detalló.

Féliz indicó que, aunque el proyecto contemplaba principalmente la recuperación de superficies, fue necesario ampliar el alcance debido al estado de las estructuras. Se aplicaron tratamientos anticorrosivos a los aceros expuestos para garantizar la durabilidad de vigas, columnas y losas, apoyados en evaluaciones técnicas de especialistas estructurales.

Una nueva red eléctrica

El nuevo sistema incluye una red de distribución organizada por módulos individuales para cada comerciante, así como un transformador moderno y la instalación en proceso de una planta eléctrica de emergencia, lo que elevó la inversión inicial de 40 a 45 millones de pesos.

Por su lado, el administrador del Mercado Modelo, Anastacio Ozoria, valoró positivamente la intervención y destacó el impacto inmediato en la seguridad. "Antes eran frecuentes los conatos de incendio por las conexiones eléctricas irregulares, hoy esa situación ha quedado en el pasado y, tanto comerciantes como visitantes, se sienten más seguros", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/recorrido-por-el-mercado-modelo-de-la-avenida--mella-202605060023-copia-43bcdd8d.jpg La restauración implicó mantener materiales originales. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/recorrido-por-el-mercado-modelo-de-la-avenida--mella-202605060002-copia-912a23f4.jpg Fachada del Mercado Modelo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/recorrido-por-el-mercado-modelo-de-la-avenida--mella-202605060041-ef8b364e.jpg La parte del acero estructural fue curado. (DIARIO LIOBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/recorrido-por-el-mercado-modelo-de-la-avenida--mella-202605060037-copia-1f88b775.jpg La impermeabilización fue uno de los mayores logros. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/recorrido-por-el-mercado-modelo-de-la-avenida--mella-202605060042-copia-3261e9c8.jpg Cada negocio ahora paga energía eléctrica y tiene su propio contador. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/recorrido-por-el-mercado-modelo-de-la-avenida--mella-202605060013-copia-e65f87f5.jpg Los comerciantes expresan su satisfacción con los trabajos. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Ozoria agregó que esta primera fase también abarcó la mejora de la estructura y fachadas, mientras que una segunda etapa contemplará la remodelación del pabellón central y la reorganización de los espacios internos, con miras a recuperar elementos originales del mercado.

Carlos Báez, miembro de la Comisión de Seguimiento y dirigente de los más de 150 comerciantes, resaltó la armonía con la que se ejecutaron los trabajos, pese a mantenerse el mercado en operación durante más de un año.

"El cambio es evidente. Antes llovía dentro del mercado; ahora, para saber si está lloviendo, hay que salir afuera. Eso demuestra la magnitud de la intervención", expresó.

Báez también destacó el aumento en el flujo de visitantes y el potencial del mercado como complemento turístico de la Ciudad Colonial. "Aquí dependen más de 300 familias de esta actividad, y este remozamiento abre la puerta a un mayor desarrollo económico y turístico", señaló.

Las autoridades indicaron que, concluida esta fase, el futuro del Mercado Modelo dependerá de la visión que se defina para su gestión, ya sea orientada a fortalecer su rol tradicional o a potenciar su atractivo turístico.