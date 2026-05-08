El 42.5 % de las familias dominicanas vivía en casas alquiladas entre 2005 y 2024

El 42.5 % de los hogares en dominicanos reside en viviendas alquiladas. ( FUENTE EXTERNA )

El 42.5 % de las familias en la República Dominicana residía en viviendas alquiladas entre los períodos 2005 y 2024, según el Boletín Demográfico y Social No. 13 (2026), elaborado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) a partir de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar).

Este dato refleja el peso creciente del alquiler dentro del mercado habitacional del país, aunque la propiedad de vivienda se mantuvo como la principal forma de tenencia, en las dos décadas consultadas.

¿Cómo ha cambiado la estructura de los hogares dominicanos?

En efecto, el 51.2 % de las familias residían en viviendas propias (pagadas o en proceso de pago), siendo la propiedad totalmente saldada la más común, con un 45.7 %. En menor medida, se registraron otras formas de ocupación como viviendas cedidas por familiares o instituciones.

Transformaciones en la estructura de los hogares

El informe también evidencia que los hogares dominicanos están cambiando en su composición y tamaño. El promedio de personas por hogar disminuyó de 3.8 en 2005 a 2.9 en 2024, reflejando una tendencia hacia familias más pequeñas.

En cuanto a los hogares nucleares (parejas con o sin hijos), en los años analizados seguían siendo predominantes, con un 55.5 % , aunque perdieron peso frente a nuevas configuraciones .

Los hogares extendidos (que incluyen a varios parientes, como tíos, abuelos...), disminuyeron significativamente, pasando de 31.0 % a 14.8 % en el período analizado.

Urbanización y concentración territorial

Por su parte, los hogares unipersonales aumentaron de forma sostenida, pasando de 14.0 % en 2010 a 21.8 % en 2024, lo que evidenció un crecimiento de las personas que vivían solas.

El estudio destaca que, en 2005, el 64.7 % de los hogares se ubicaba en zonas urbanas, cifra que aumentó a 84.7 % en 2024. En contraste, los hogares rurales disminuyeron de 35.3 % a 15.3 %.

Asimismo, la región Ozama, abarca el Gran Santo Domingo, incrementó su peso dentro de la distribución de hogares, pasando de 30.2 % en 2006 a 38.7 % en 2024, lo que refleja flujos de migración interna hacia zonas urbanas.

El boletín señala que el 92.1 % de los hogares contaba con al menos una persona en edad productiva (15 a 64 años), resaltando la importancia de esta población en la dinámica económica familiar.

Además, el 43 % de los hogares tenía presencia de menores de 15 años, mientras que el 23.1 % incluía adultos mayores de 65 años, mostrando una convivencia intergeneracional y un avance del envejecimiento poblacional.

Implicaciones para las políticas públicas

La ONE destaca que estos cambios en la tenencia de vivienda, la estructura familiar y la composición de los hogares son clave para el diseño de políticas públicas en áreas como vivienda, salud, educación y protección social.

En conjunto, los datos muestran una República Dominicana en transformación, con un mercado habitacional donde el alquiler gana relevancia y con hogares cada vez más pequeños, urbanos y diversos.