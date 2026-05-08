Basurero improvisado convierte entrada del Residencial Doña Idalia en foco de contaminación en SDE

Los comunitarios también denunciaron que los contenes están llenos de materiales de construcción y que los imbornales permanecen obstruidos, provocando acumulación de agua, lodo y maleza en las aceras. ( FUENTE EXTERNA )

Una de las entradas del Residencial Doña Idalia, ubicada en la avenida Charles de Gaulle esquina calle E, frente al parqueo de Multiplaza Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, se ha convertido en un gran vertedero improvisado ante la indiferencia de las autoridades de la Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE), denunciaron vecinos del sector.

Según explicaron a Diario Libre, la acumulación de basura y desperdicios comenzó cuando la gestión del alcalde Dío Astacio instaló un contenedor en la zona. Indicaron que personas de sectores aledaños depositaban allí todo tipo de desechos, incluidos neumáticos usados de negocios de venta de gomas, troncos de árboles, animales muertos, materiales de construcción, neveras y muebles viejos.

Aseguran que la cantidad de basura sobrepasaba la capacidad del contenedor, por lo que gran parte de los residuos terminaba esparcida en el suelo.

Retiro de contenedor

Ante la situación, residentes del sector comenzaron a enfrentar a quienes lanzaban desperdicios y exigieron el retiro del contenedor. La ASDE procedió a retirarlo, supuestamente para repararlo y reinstalarlo posteriormente, posibilidad a la que los comunitarios se oponen.

El periodista Bienvenido Scharboy, residente en el Residencial Doña Idalia, afirmó que el problema se ha agravado tras el retiro del contenedor.

“Lo grave del caso es que, después de retirar el contenedor, el vertedero se ha hecho más grande y peligroso, porque al tratarse de una esquina con un solar baldío, personas de sectores cercanos continúan lanzando desperdicios que generan malos olores por la acumulación de aguas residuales, animales muertos y otros focos de contaminación”, expresó.

Los comunitarios también denunciaron que los contenes están llenos de materiales de construcción y que los imbornales permanecen obstruidos, provocando acumulación de agua, lodo y maleza en las aceras.

Indicaron que esta situación obliga a los peatones a caminar por la avenida Charles de Gaulle, exponiéndose al peligro de ser atropellados debido a la alta velocidad con que circulan los vehículos por la zona.

Scharboy demandó al alcalde Dío Astacio ordenar la limpieza inmediata del área, el bacheo de las calles y la intervención del solar baldío mediante su cercado, dejando libres únicamente las aceras, para evitar que continúe siendo utilizado como vertedero improvisado.

Asimismo, pidió a las autoridades aplicar las sanciones establecidas en las normativas municipales contra quienes continúen lanzando desechos en perjuicio de la salud y la seguridad de los residentes.