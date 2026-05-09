Más allá de las discotecas: la nueva economía nocturna de Santo Domingo

Pedro Vásquez es un joven trabajador cuyo horario no le permite hacer muchas diligencias personales durante el día. Por esta razón ha optado por despertarse bien temprano para visitar a su quiropráctico e ir al gimnasio antes de iniciar su jornada laboral que comienza a las 9 de la mañana.

"Cuando voy a trabajar -dice Vázquez- ya estoy realizando las últimas actividades del día. En la mañana siempre aprovecho para ir al quiropráctico, a eso de las siete de la mañana, a donde asisto dos veces por semana, y de lunes a viernes voy al gimnasio a la cinco de la mañana. Luego, entonces, entro al trabajo".

En las últimas décadas, la jornada laboral se ha visto transformada por muchos factores. La conectividad digital ha permitido que las personas puedan realizar su labor desde cualquier lugar, y la pandemia del COVID-19 aceleró el proceso de teletrabajo.

Los horarios de trabajo también han cambiado en el país, pasando a tener múltiples turnos diurnos y nocturnos que, así como abren plazas laborales, permiten al usuario -y especialmente al trabajador- más opciones para atenderse. En el caso del sector servicios en general, las nuevas dinámicas laborales lo han obligado a abrir horarios que hace varias décadas eran impensables.

Hay supermercados abiertos hasta la medianoche, consultas médicas pasadas las 9 de la noche, gimnasios disponibles las 24 horas y transporte público nocturno pensado específicamente en quienes se desplazan en ese horario.

Además de ir al quiropráctico y al gimnasio, Vásquez aprovecha las mañanas para hacer otras diligencias, como ir al banco o al mecánico. Cuando sale del trabajo entre las 5 y 6 de la tarde, se va directo a su casa pues resolvió sus asuntos temprano en la mañana.

Transporte nocturno

Desde enero del presente año opera una línea de transporte o corredor nocturno en la avenida John F. Kennedy, la cual va desde el kilómetro 28 de la autopista Duarte hasta la intersección de las avenidas Duarte y París. Funciona de 11 de la noche a 5 de la mañana.

El presidente de la Confederación Nacional de Transporte Unificado (CNTU), William Pérez Figuereo, señala que el sindicato abrió este corredor "por la gran diversidad de gente que sale y trabaja de noche" y no siempre tiene dinero para pagar las tarifas nocturnas de los taxis, que por lo general son más caras que en el día. El corredor cobra el pasaje a 45 pesos.

"Muchas personas que trabajan en hospitales, la Policía Nacional, el Ejército, la Defensa Civil, suelen trabajar en horarios nocturnos y casi no encuentran transporte a esas horas", señala Figuereo.

Otra de las motivaciones para iniciar este proyecto ha sido para satisfacer la necesidad de personas a las que se les presenta una emergencia tarde en la noche y no tienen dinero para pedir un taxi.

La demanda ha sido tan elevada que, según afirma Figuereo, de diversos sectores se les ha solicitado la implementación de este transporte nocturno, ya que son muchas las personas que trabajan en esta jornada.

"Por ejemplo, gente que trabaja en la Zona Colonial me pidieron que llevemos uno o dos autobuses para allá, porque muchos que viven en lugares como Haina o Villa Mella se les hace complicado llegar a sus hogares una vez salen de sus trabajos por la noche", dice Pérez.

Supermercados

En Santo Domingo, algunas sucursales han extendido su cierre para acomodar a quienes es en la noche que pueden comprar.

Las razones de esta extensión son variadas: desde la adaptación a las diversas jornadas de las personas en la ciudad, hasta la competencia con otras cadenas que han extendido sus horarios.

Luis Rincón considera que esos horarios nocturnos le han beneficiado debido a que pasa todo el día en su trabajo y luego en su práctica de atletismo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Afirma que, de no ser por esos horarios, le sería muy complicado realizar sus compras.

"Casi no paso tiempo en casa durante el día, así que para mí ha sido una gran ventaja encontrar supermercados abiertos a las 10 u 11 de la noche", comenta.

Gimnasios

En los últimos años, el auge de gimnasios en la ciudad se ha incrementado para responder a la gran demanda de aquellos que quieren hacer del ejercicio físico parte de su rutina diaria.

Al igual que los demás establecimientos mencionados, los gimnasios también se han tenido que adaptar al ajetreo de una ciudad donde cada vez la gente dispone de menos disponibilidad durante el día.

Ejemplo de esto son cadenas que operan 24 horas, los siete días de la semana. Es ideal para quienes tienen horarios de trabajo nocturnos o prefieren entrenar en la madrugada sin restricciones.

Salones de belleza

La belleza también se adapta a los horarios nocturnos. Hay salones con horarios de 12 del mediodía a 11:30 de la noche en días laborables regulares, y de viernes a domingo de 8:00 de la mañana a 11:30 de la noche.

"El cliente tiene la opción de tanto estar dentro de horario normal como fuera de horario, pero ya con cita y ciertos requisitos para que nadie pueda perder la oportunidad de estar presentable en sus reuniones o actividades", explicaron en un salón de belleza que ofrece este horario particular.

Centros de atención médica

La salud también se adapta a los horarios de los ciudadanos. El ginecólogo Danny Núñez tiene jornadas que se extienden hasta por 10 horas.

"Por lo menos dos o tres días de la semana llego a la clínica a las 5:30 de la mañana y me voy a las 9 de la noche. Manejo una agenda, pero por las emergencias y el mismo proceso, trabajo hasta muy tarde", dice.

Núñez señala que, por lo general, los ginecólogos suelen trabajar tandas bastante largas. "En ginecología, muchas veces no se sale antes de las 8 de la noche. Se pueden alcanzar jornadas de hasta 12 horas, con pausas de comida de unos 45 minutos a una hora".

Las cargas laborales de los ginecólogos suelen ser de las más elevadas del campo de la medicina, debido a la imprevisibilidad que pueden tener las emergencias como los partos, por ejemplo.

Marco jurídico

El trabajo nocturno en la República Dominicana está regulado por el Código de Trabajo, definiéndose como el realizado entre las 9:00 de la noche y las 7:00 de la mañana (o 6:00 de la mañana, según interpretaciones de la norma).

Requiere un aumento salarial del 15 % sobre la tarifa diurna y aplica a jornadas de máximo ocho horas diarias y 44 semanales.