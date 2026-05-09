Basura y malos olores arropan entrada de residencial en Santo Domingo Este

Basurero frente al Residencial Doña Idalia en Santo Domingo Este ( FUENTE EXTERNA )

Una de las entradas del Residencial Doña Idalia, ubicada en la avenida Charles de Gaulle esquina calle E, en Santo Domingo Este, se ha convertido en un gran basurero ante la mirada indiferente de las autoridades de la alcaldía, denunciaron vecinos del sector.

Indicaron que la acumulación de basura y toda clase de desperdicios comenzó durante la gestión del alcalde Dío Astacio.

El alcalde instaló un contenedor en el que personas de zonas aledañas vertían toda clase de desechos: neumáticos viejos de negocios de ventas de gomas cercanos, troncos de árboles, animales muertos, materiales de construcción, neveras, muebles viejos, etc.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/52767709-c82e-4127-a52c-b7a631ffa82b-5fe52438.jpg Parte de la contaminación denunciada (FUENTE EXTERNA)

Eran tantos los desechos que abarrotaban el depósito de basura, razón por la cual gran parte de los desperdicios termina en el suelo.

Residentes demandan intervención del ayuntamiento

Ante esta situación habitantes del residencial comenzaron a enfrentar a desaprensivos y a demandar el retiro del contenedor, acción que ejecutó al Alcaldía de Santo Domingo Este (ASDE).

Según se ha indicado el objetivo del retiro era para repararlo y volver a llevarlo al lugar. Sin embargo, los vecinos se oponen a esta medida, de acuerdo con lo dicho por el periodista Bienvenido Scharboy, quien vive en el Residencial Doña Idalia.

"Lo grave del caso es que después del retiro del contenedor ahora el vertedero se ha hecho más grande y peligroso, porque al estar en una esquina donde hay un solar baldío, personas de sectores aledaños siguen vertiendo toda clase de desperdicios, que emanan un olor nauseabundo, por la acumulación de aguas residuales, animales muertos y otros focos de contaminación", dijo el comunicador.

Más peligros a la salud pública

Además de lo dicho también se reporta que los contenes están llenos de materiales de construcción y los imbornales están tapados.

Debido a la acumulación de aguas ha crecido la maleza y el lodo en las aceras de esa entrada, razón por la cual los transeúntes deben tirarse a la mitad de la avenida.

Esto representa un grave peligro de ser atropellados porque los vehículos pasan a gran velocidad y muy cerca de las personas, muchas de ellas con diferentes discapacidades.

Periodista da la cara

El periodista Bienvenido Scharboy demandó del alcalde Dío Astacio ordenar la limpieza y el bacheo de las calles de esta entrada del Residencial Doña Idalia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/09/foto-en-blanco-y-negro-de-un-hombre-con-lentes-y-sombrero-95475d2e-c1788ec4.jpg Bienvenido Scharboy periodista que hace la denuncia (FUENTE EXTERNA)

También la intervención inmediata del cabildo del solar cercándolo para dejar solo el espacio de las aceras para evitar que se siga utilizando esta área como un vertedero.

Por último, que aplique las leyes municipales a quienes continúen vertiendo desechos en detrimento de la salud de los demás.