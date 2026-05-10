Entre 2010 y 2024, clase media dominó la estructura socioeconómica de los hogares dominicanos

Más del 58 % de los hogares pertenecía a estratos intermedios, según Enhogar.

La estructura socioeconómica de los hogares dominicanos experimentó cambios importantes en los últimos años, con una marcada concentración de familias en los estratos medios y una reducción parcial de los segmentos más vulnerables, de acuerdo con datos del Boletín Demográfico y Social No. 13-2026 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

El informe, basado en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar), señala que durante el período 2010-2024 los grupos medio-bajo y medio-alto concentraron la mayor proporción de hogares del país.

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Reconfiguración de la estructura social dominicana

Según el documento, en conjunto, esos segmentos representaban el 53.31 % de los hogares en 2010. La cifra aumentó a 62.55 % en 2015, descendió a 46.95 % en 2022 y volvió a subir hasta 58.63 % en 2024.

La ONE destaca que esta tendencia refleja una reconfiguración de la estructura social dominicana, caracterizada por el predominio de los estratos intermedios y variaciones importantes en los niveles de vulnerabilidad económica.

Hogares vulnerables aumentaron en 2022

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El estudio muestra que los hogares de menor nivel socioeconómico, agrupados en las categorías "muy bajo" y "bajo", registraron un comportamiento variante durante el período analizado.

En 2010 estos segmentos representaban el 35.88 % de los hogares; en 2015 descendieron a 24.83 %, pero en 2022 aumentaron hasta 45.58 %, impulsados principalmente por el crecimiento del grupo "muy bajo", que alcanzó 31.39 % ese año.

Para 2024, la participación de estos estratos volvió a disminuir hasta 30.93 %, lo que podría indicar cierta recuperación de las condiciones económicas de los hogares tras los efectos de la pandemia y la inflación internacional.

Mientras tanto, el grupo de altos ingresos mantuvo una presencia reducida dentro de la estructura social dominicana. Su participación fue de 10.81 % en 2010, 12.61 % en 2015, 7.47 % en 2022 y 10.45 % en 2024.

Diferencias socioeconómicas según sexo de la jefatura del hogar

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El boletín también evidencia diferencias socioeconómicas dependiendo de si el hogar está encabezado por hombres o mujeres.

En los estratos de menor nivel socioeconómico, especialmente en el grupo "muy bajo", los hogares con jefatura masculina registraron mayores proporciones que aquellos dirigidos por mujeres.

En 2010, el 9.6 % de los hogares encabezados por hombres se encontraba en esta categoría, frente al 4.0 % de los hogares con jefatura femenina. La brecha se amplió en 2015 y luego se redujo gradualmente hasta 2024.

En cambio, los estratos medios muestran una mayor presencia de hogares liderados por mujeres.

Para 2024, los segmentos medio-bajo y medio/medio-alto representaban el 26.2 % y 34.2 % en hogares con jefatura femenina, frente al 24.4 % y 32.2 % en aquellos encabezados por hombres.

En el estrato alto las diferencias son menores. Para 2024, los hogares con jefe hombre representaban el 11.2 %, mientras que los dirigidos por mujeres alcanzaban el 11.6 %.

Celulares e internet encabezaron el acceso digital en los hogares dominicanos hasta 2024

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De acuerdo con el boletín, el acceso a teléfonos celulares e internet se consolidó como la principal forma de conectividad en los hogares dominicanos durante el período analizado hasta 2024.

El informe destacó que para 2024 el 90.12 % de los jefes y jefas de hogar tenía un teléfono celular, mientras que el 93.87 % afirmó haber utilizado este dispositivo recientemente.

Asimismo, el acceso a internet alcanzó el 89.94 %, posicionándose entre las tecnologías con mayor presencia en los hogares del país y evidenciando el crecimiento de la conectividad digital en la población dominicana durante ese período.

En contraste, el estudio reveló una menor disponibilidad de computadoras, laptops o tabletas. Solo el 15.05 % de los jefes de hogar indicó poseer uno de estos equipos y apenas el 26.08 % reportó haberlo utilizado en los tres meses previos a la encuesta.