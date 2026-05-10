Realizan manifestación pacífica contra el ruido y exigen mayor acción de las autoridades

Ciudadanos se unieron en una protesta pacifica debido al alto ruido que llega a sus viviendas. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Decenas de ciudadanos participaron este domingo en una manifestación pacífica en el Parque Independencia para exigir el cumplimiento de las leyes 90-19 y 64-00 frente a la contaminación acústica y reclamar mayores acciones contra el ruido excesivo en el Gran Santo Domingo.

La jornada, organizada por el colectivo Vecinos Contra el Ruido, se desarrolló desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, con el objetivo de visibilizar el impacto del ruido en la salud, el descanso y la convivencia ciudadana.

La directora del colectivo, Rosemery Bonifacio, afirmó que el problema afecta a toda la sociedad y que debe asumirse como una causa colectiva.

Demandas y acciones del colectivo Vecinos Contra el Ruido

"Este es un tema que nos compete a todos... eso es parte de nuestra cultura, y no puede ser así. Nuestra cultura no es bullosa, nuestra cultura es solidaria. Nosotros somos alegres, pero no desórdenes", expresó.

Bonifacio consideró necesario que el sistema judicial tenga una estructura especializada para atender la contaminación acústica.

"Y queremos que la justicia por fin se enfoque en este tema, tenga una jurisdicción independiente para el ruido, porque en la Procuraduría del Medio Ambiente no dan abasto. Ellos ya tienen demasiado con lo que es el medio ambiente en sí. Entonces el ruido debe tener una jurisdicción independiente, con jueces y fiscales que persigan el ruido las 24 horas del día", manifestó.

Durante la actividad, los participantes denunciaron que el ruido excesivo afecta la tranquilidad de miles de familias, especialmente en sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Impacto en la salud y la convivencia

El regidor del Distrito Nacional, Jorge Félix Pacheco, señaló que los niveles de ruido en la capital superan ampliamente los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La Organización Mundial de la Salud establece que los decibeles en áreas urbanas, en horarios de día no deben pasar de 55, y en horarios nocturnos de 40 decibeles. Y acá en el Distrito Nacional estamos muy por encima de 75 a todas las horas", indicó.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a reducir el uso excesivo de bocinas y promover una convivencia más respetuosa.

"Entonces esto es un llamado a la conciencia, esto es un llamado a que el ruido no hace daño, el ruido nos desenfoca, nos da dolor de cabeza, nos irrita. Entonces esto es un llamado a la conciencia, a la educación ciudadana, al civismo, de que hay que bajarle dos, de que hay que bajarle a la tocadera de bocina, que hay que bajarle a lo que es la subidera de la bocina, porque al final somos un país alegre, sí, pero hay que respetar el derecho ajeno", expresó.

Por su parte, el regidor Wilkin Martínez aseguró que niños y adultos mayores figuran entre los más afectados por la contaminación acústica.

"Continuamos apoyando desde en representación de la alcaldía del Distrito Nacional, del Concejo de Regidores, de las diferentes bancadas, en donde nuestra ciudad está totalmente arropada, siendo afectados principalmente los más pequeños en nuestros hogares y los más adultos mayores como en esta periferia, que integra lo que es la Zona Colonial, Ciudad Nueva y otras demarcaciones. Hacemos un llamado a las autoridades a dar cumplimiento a esta ley y también a cuidar a nuestra salud", sostuvo.

Mientras que Alexis Rafael Peña, dirigente de la Coordinadora de la Organización Iberoamericana de Don Bosco, exhortó a las alcaldías del Distrito Nacional y Santo Domingo Este a integrarse a este tipo de iniciativas.

"Nosotros, como Coordinadora de la Organización Iberoamericana de Don Bosco, nos unimos a esta causa, pero también hacemos un llamado a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y al alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, para que se unan a este tipo de causas, una causa que nos beneficia a todos", expresó.

Peña afirmó además que miles de ciudadanos no pueden descansar ni realizar actividades cotidianas debido al exceso de ruido en sus comunidades.

"Aquí son miles y miles de personas que no pueden descansar en su casa, no pueden estudiar, no pueden leer, no pueden ni ir a la iglesia que está en su sector, por la bulla que tienen al frente, es un colmado, es un bar", agregó.