Cierran temporalmente paso a desnivel de la 27 de Febrero con Tiradentes por reforzamiento
Los trabajos de mantenimiento buscan garantizar una circulación más segura para conductores y peatones en esta importante vía de la capital
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró temporalmente en ambos sentidos el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes, como parte de los trabajos de reforzamiento y mantenimiento estructural que realiza en la zona.
La medida se implementa desde las 7:00 de la noche del sábado y se extenderá hasta las 4:00 de la madrugada del lunes 11 de mayo a las 4:00 de la madrugada.
Según explicó la institución, el objetivo de las labores es garantizar una circulación más segura para los conductores y peatones que transitan por esta importante vía de la capital.
Recomendaciones del MOPC
El MOPC recomendó a los ciudadanos utilizar rutas alternas y tomar las previsiones necesarias para evitar congestionamientos.
De igual manera, permanecen cerradas las vías ubicadas sobre el paso a desnivel, así como el acceso para descender por la avenida Tiradentes en dirección a la avenida Alma Máter.
- Conductores reportaron largas filas y complicaciones en el tránsito debido a los cierres. Algunos ciudadanos indicaron que tuvieron que desviarse hasta la avenida Leopoldo Navarro para poder conectar con la avenida Bolívar y llegar a sus destinos.