Cierran temporalmente paso a desnivel de la 27 de Febrero con Tiradentes por reforzamiento

Cierre de la avenida Tiradentes en la intersección con la 27 de Febrero. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró temporalmente en ambos sentidos el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes, como parte de los trabajos de reforzamiento y mantenimiento estructural que realiza en la zona.

La medida se implementa desde las 7:00 de la noche del sábado y se extenderá hasta las 4:00 de la madrugada del lunes 11 de mayo a las 4:00 de la madrugada.

Según explicó la institución, el objetivo de las labores es garantizar una circulación más segura para los conductores y peatones que transitan por esta importante vía de la capital.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/a847d631-0702-4990-b3c5-66063948a3cc-239704e9.jpg Cierre en la avenida Tiradentes con 27 de Febrero en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/0111dc77-e550-471b-a8d9-f1ed9f29a5d7-27fbf1a1.jpg Personal del Ministerio de Obras Públicas trabaja en el reforzamiento del paso a desnivel de la 27 de Febrero con Tiradentes. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

Recomendaciones del MOPC

El MOPC recomendó a los ciudadanos utilizar rutas alternas y tomar las previsiones necesarias para evitar congestionamientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/img5632-1fe5819a.jpg Aviso publicado en las redes de MOPC. (FUENTE EXTERNA)

De igual manera, permanecen cerradas las vías ubicadas sobre el paso a desnivel, así como el acceso para descender por la avenida Tiradentes en dirección a la avenida Alma Máter.

Conductores reportaron largas filas y complicaciones en el tránsito debido a los cierres. Algunos ciudadanos indicaron que tuvieron que desviarse hasta la avenida Leopoldo Navarro para poder conectar con la avenida Bolívar y llegar a sus destinos.