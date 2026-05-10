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cierre paso a desnivel Tiradentes
cierre paso a desnivel Tiradentes

Cierran temporalmente paso a desnivel de la 27 de Febrero con Tiradentes por reforzamiento

Los trabajos de mantenimiento buscan garantizar una circulación más segura para conductores y peatones en esta importante vía de la capital

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    Cierran temporalmente paso a desnivel de la 27 de Febrero con Tiradentes por reforzamiento
    Cierre de la avenida Tiradentes en la intersección con la 27 de Febrero. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

    El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró temporalmente en ambos sentidos el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes, como parte de los trabajos de reforzamiento y mantenimiento estructural que realiza en la zona.

    La medida se implementa desde las 7:00 de la noche del sábado y se extenderá hasta las 4:00 de la madrugada del lunes 11 de mayo a las 4:00 de la madrugada.

    Según explicó la institución, el objetivo de las labores es garantizar una circulación más segura para los conductores y peatones que transitan por esta importante vía de la capital.

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    Cierre en la avenida Tiradentes con 27 de Febrero en el Distrito Nacional.
    Cierre en la avenida Tiradentes con 27 de Febrero en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
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    Personal del Ministerio de Obras Públicas trabaja en el reforzamiento del paso a desnivel de la 27 de Febrero con Tiradentes. 
    Personal del Ministerio de Obras Públicas trabaja en el reforzamiento del paso a desnivel de la 27 de Febrero con Tiradentes. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

      Recomendaciones del MOPC

      El MOPC recomendó a los ciudadanos utilizar rutas alternas y tomar las previsiones necesarias para evitar congestionamientos.

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      Infografía
      Aviso publicado en las redes de MOPC. (FUENTE EXTERNA)

      De igual manera, permanecen cerradas las vías ubicadas sobre el paso a desnivel, así como el acceso para descender por la avenida Tiradentes en dirección a la avenida Alma Máter.

      • Conductores reportaron largas filas y complicaciones en el tránsito debido a los cierres. Algunos ciudadanos indicaron que tuvieron que desviarse hasta la avenida Leopoldo Navarro para poder conectar con la avenida Bolívar y llegar a sus destinos. 
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