Alcaldía del Distrito Nacional esteriliza 100 gatos y vacuna 326 animales contra la rabia
Más de 16 mil animales han sido vacunados durante gestión de Carolina Mejía
La Alcaldía del Distrito Nacional realizó una jornada de esterilización el pasado fin de semana en la que fueron intervenidos 100 gatos, además de desparasitar y vacunar contra la rabia a 326 animales.
La actividad se llevó a cabo en la estación 3 del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y contó con la participación de propietarios de gatos y perros de distintos sectores de la capital.
Instituciones participantes
La Dirección de Servicio Social del cabildo estuvo a cargo de la jornada, realizada con el apoyo de la Fundación Quisqueya en Desarrollo, Fundación Mi Mascota, Ghetto2Garden y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.
Durante las administraciones de la alcaldesa Carolina Mejía se han realizado 36 jornadas de vacunación que han beneficiado a casi cuatro mil mascotas, incluidos perros y gatos callejeros. En ese período, alrededor de 16,245 animales han sido vacunados y 9,628 desparasitados.
Una nota informativa indica que la alcaldesa Mejía aseguró que cada uno de estos medicamentos y tratamientos representa un impacto positivo en la salud y el comportamiento de los animales.
Destaca que estas acciones contribuyen a una mejor convivencia entre los animales y los seres humanos, además de prevenir enfermedades transmitidas por perros, gatos y otros animales.