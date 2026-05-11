Alcaldía del Distrito Nacional esteriliza 100 gatos y vacuna 326 animales contra la rabia

Cada cierto tiempo, la Alcaldía del Distrito Nacional realiza jornadas de vacunación para animales domésticos. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional realizó una jornada de esterilización el pasado fin de semana en la que fueron intervenidos 100 gatos, además de desparasitar y vacunar contra la rabia a 326 animales.

La actividad se llevó a cabo en la estación 3 del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y contó con la participación de propietarios de gatos y perros de distintos sectores de la capital.

Instituciones participantes

La Dirección de Servicio Social del cabildo estuvo a cargo de la jornada, realizada con el apoyo de la Fundación Quisqueya en Desarrollo, Fundación Mi Mascota, Ghetto2Garden y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Durante las administraciones de la alcaldesa Carolina Mejía se han realizado 36 jornadas de vacunación que han beneficiado a casi cuatro mil mascotas, incluidos perros y gatos callejeros. En ese período, alrededor de 16,245 animales han sido vacunados y 9,628 desparasitados.

Una nota informativa indica que la alcaldesa Mejía aseguró que cada uno de estos medicamentos y tratamientos representa un impacto positivo en la salud y el comportamiento de los animales.

Destaca que estas acciones contribuyen a una mejor convivencia entre los animales y los seres humanos, además de prevenir enfermedades transmitidas por perros, gatos y otros animales.