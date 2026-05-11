Retienen vehículo de conductor captado transitando en la calle El Conde

Captura el video publicado en X por la Digesett. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó este lunes que localizó a un conductor que fue captado en un video difundido en redes sociales circulando en la calle El Conde, que es peatonal.

En un audiovisual publicado por la Digesett en su cuenta de X, se observa al conductor a bordo de una yipeta blanca transitando por el espacio peatonal de la calle El Conde, en la Zona Colonial, en horas de la noche, cuando había poco público.

Por el hecho, la institución informó que fiscalizó y retuvo el vehículo del conductor que cometió la infracción.

Sobre la calle El Conde

La calle El Conde se extiende por un kilómetro desde la calle Palo Hincado hasta la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó. Debe su nombre al Conde de Peñalva, quien fue gobernador y capitán general de la isla La Española en 1655.

Su peatonalización se completó en la década de 1980.

A lo largo de su historia, la calle El Conde ha sido testigo de siglos de comercio e intercambio cultural.

Actualmente, es una de las vías más populares del país.