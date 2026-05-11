Aceras ocupadas por negocios y vehículos ponen en riesgo a peatones de Santo Domingo Este

En la avenida 25 de Febrero de Santo Domingo Este las aceras son ocupadas por vehículos obstaculizando el paso de los peatones. ( JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE )

Las aceras son espacios públicos destinados exclusivamente al tránsito, la movilidad y la seguridad de los peatones, permitiendo que estos puedan desplazarse con seguridad. Y la Ley 63-17 sobre Movilidad y Tránsito establece que no son áreas de parqueo, ventas de negocios ni propiedad privada.

A pesar de ello, durante un recorrido realizado por Diario Libre se pudo constatar que en sectores como Maquiteria, Los Mameyes, San Isidro y Villa Duarte es muy común encontrar aceras obstruidas por negocios y residentes de la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-14846-pm-5296649d.jpeg Un vehículo impide el paso en una acera de la Autopista Coronel Tomás Fernández Domínguez, en San Isidro. (JOLIVER BITO/DIARIO LIBRE)

Además de negocios de venta de ropa, también se observó cómo las aceras son ocupadas por materiales de construcción, motocicletas, puestos de comida callejera y artículos de ferretería.

Esta situación impide que los peatones puedan circular libremente y en muchos casos los obliga a utilizar las calles, exponiéndolos a riesgos para su seguridad.

En la avenida 25 de Febrero, por ejemplo, gran parte de las aceras han sido convertidas en extensiones de negocios, con mercancías colocadas directamente sobre el espacio destinado a los peatones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-14845-pm-6ba69f03.jpeg En la avenida 25 de Febrero, por ejemplo, gran parte de las aceras han sido convertidas en extensiones de negocios. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-14849-pm-b02ad80c.jpeg En la avenida 25 de Febrero, por ejemplo, gran parte de las aceras han sido convertidas en extensiones de negocios. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-14850-pm-65b0b4d8.jpeg En la avenida 25 de Febrero, por ejemplo, gran parte de las aceras han sido convertidas en extensiones de negocios. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE) ‹ >

Situaciones similares se repiten en otros sectores, como la calle Jacinto de los Santos, en Los Mameyes, donde muebles, maniquíes con ropa y contenedores de basura obstaculizan el paso de quienes transitan por la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-14848-pm-2a51f6f9.jpeg Muebles en medio de la acera en la calle Jacinto de los Santos, en Los Mameyes. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE)

Dinámicas similares se observan también en la calle Costa Rica, en el Ensanche Ozama; La Calle Real, en Villa Duarte; y la autopista Coronel Tomás Fernández Domínguez, en San Isidro.

Sin espacio disponible

Graciano Céspedes, residente desde hace más de cuatro décadas frente a la avenida 25 de Febrero, explicó que la ocupación de las aceras por vehículos y negocios ha sido una problemática constante en la zona y que, pese a los intentos de las autoridades por controlarla, la situación persiste.

Según comentó, una de las principales razones es la falta de espacios de parqueo en muchas viviendas del sector, lo que lleva a los residentes a dejar sus vehículos estacionados frente a sus casas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/10/whatsapp-image-2026-05-10-at-14847-pm-92f4c2d6.jpeg En la calle Costa Rica, Ensanche Ozama, una de las aceras permanece ocupada por restos de tierra y materiales provenientes de una construcción, dificultando el paso de los peatones. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE)

"Yo vivo en este sector desde 1980. Tengo mi vehículo parqueado aquí y amanece ahí porque no tengo parqueo", expresó Céspedes.

Asimismo, señaló que en ocasiones agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) intervienen para mover los vehículos que obstruyen el paso, especialmente durante las mañanas, cuando aumenta el flujo vehicular y peatonal en la zona.

Normas no cumplidas

Todas estas prácticas infringen lo establecido en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En su artículo 237, la normativa incluye las aceras entre las principales áreas donde está prohibido estacionar o detener vehículos.

Asimismo, el artículo 19 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece como competencias de los ayuntamientos la regulación y gestión de los espacios públicos, el ordenamiento del tránsito y la construcción y conservación de infraestructuras urbanas.

La legislación también atribuye a las autoridades la responsabilidad de construir, mantener y garantizar el adecuado uso de aceras, contenes y vías públicas, además de velar por la organización y protección de los espacios de uso común.