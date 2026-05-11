RD Vial instala 1,084 luminarias LED en el corredor sur

Las luces instaladas funcionan con tecnología LED solar autónoma, alimentadas por paneles fotovoltaicos individuales y montadas sobre postes de hormigón pretensado. ( FUENTE EXTERNA )

RD Vial informó este lunes obre los avances en el Programa Nacional de Iluminación Vial con la instalación de 1,084 luminarias LED solares en la Autopista 6 de Noviembre y la Circunvalación de Baní.

Dijo que la labor forma "parte de los trabajos para fortalecer la seguridad vial en el corredor sur del país".

La intervención abarca 39 kilómetros distribuidos en tres tramos estratégicos que conectan Santo Domingo con la provincia Peravia.

En el primer tramo, entre el puente Abanico de Herrera y Najayo, fueron colocadas 624 luminarias; en el segundo, entre Najayo y el inicio de la Circunvalación de Baní, se han instalado 210; mientras que en la Circunvalación de Baní suman 250 luminarias.

Las luces instaladas funcionan con tecnología LED solar autónoma, alimentadas por paneles fotovoltaicos individuales y montadas sobre postes de hormigón pretensado, lo que permite operar sin depender de la red eléctrica tradicional.

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El director ejecutivo de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, señaló que el proyecto busca mejorar la visibilidad nocturna, reducir accidentes y elevar la seguridad de miles de conductores que transitan diariamente hacia el Sur.

La institución destacó que el Programa Nacional de Iluminación Vial ya supera los 200 kilómetros intervenidos en distintas carreteras y autopistas del país, incluyendo la Autopista Las Américas, la Avenida Ecológica y el Bulevar Turístico del Este.