Sacerdote llama a atender crisis vial de Puerto Plata antes de impulsar autopista del Ámbar

El sacerdorte José Luis Díaz expresó su rechazo a la obra. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El sacerdote José Luis Díaz llamó a las autoridades a priorizar la reparación de calles, avenidas y obras básicas de la provincia Puerto Plata, antes de impulsar la construcción de la autopista del Ámbar.

El religioso considera que la provincia enfrenta necesidades más urgentes en materia de infraestructura y servicios.

El padre expresó su rechazo a la obra vial, argumentando que la inversión proyectada debería destinarse a resolver problemas que afectan directamente a las comunidades, como el deterioro de las vías urbanas, el sistema de acueducto y la canalización de ríos en zonas vulnerables.

"Puerto Plata está en estado de emergencia", afirmó.

Efectos en la zona

Díaz también manifestó preocupación por el posible impacto ambiental que, a su juicio, podría generar la construcción de la autopista en la Cordillera Septentrional.

Señaló que en esa zona nacen importantes fuentes hídricas como los ríos Bajabonico, Yásica y Camú, que abastecen a comunidades de Puerto Plata y otras provincias del norte del país.

Asimismo, sostuvo que cualquier intervención de gran escala en esa área podría afectar la actividad turística y el equilibrio ecológico de la provincia.

A su juicio, el Gobierno debe enfocar sus esfuerzos en recuperar la carretera Puerto Plata-Navarrete, mejorar los barrios y atender obras de mitigación ante inundaciones, antes de desarrollar nuevos megaproyectos.