La Alcaldía de Santo Domingo Este retomará el proyecto de regulación y organización de motocicletas en el municipio, con el objetivo de ordenar las paradas de motoconchos, registrar a los conductores y fortalecer la seguridad vial.

Marcos Jesús Colón Arache, secretario general de la Alcaldía, explicó que el proceso había entrado en una pausa de varios meses luego de que el alcalde Dío Astacio, dispusiera que el registro de motocicletas se realizara de manera gratuita hasta diciembre del pasado 2025.

Indicó que se trabaja en una modificación al reglamento 02-23, aprobado por el Concejo de Regidores en 2023, para relanzar el proyecto con mayor alcance y organización.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/vida-diaria-sde--dare-collado3-2651cbfd.jpg El año pasado la Alcaldía de Santo Domingo Este inició un proceso de registro de motocicletas. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/motores-dare-collado8-655538f0.jpg En la primera parte del plan de regulación se trabajará con el sector de los motoconchos. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/motores-dare-collado5-4b06c57a.jpg Alcaldía de Santo Domingo Este. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/motores-dare-collado1-4b45c8c0.jpg Las motocicletas son el medio de transporte más popular del país. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

"Nos reunimos con las asociaciones, con las federaciones y estamos montando de nuevo el proyecto de la motocicleta. Un proyecto interesante porque no solamente vamos a registrar la motocicleta, sino que vamos a organizar las paradas".

Colón Arache explicó que la intención es evitar que cualquier persona instale una parada de motoconcho de manera improvisada en las esquinas del municipio y que todas las asociaciones estén debidamente registradas en la Alcaldía.

Precisó que actualmente el cabildo posee una base de datos de aproximadamente 65,000 motoconchistas que operan en Santo Domingo Este, cifra que no incluye motocicletas privadas, delivery, Uber Motor ni servicios de mensajería.

Ajustar el programa a la Ley 63-17

El funcionario municipal señaló que varias asociaciones ya iniciaron procesos de formalización legal, obteniendo su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y estructurándose como empresa como lo establece la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Aunque no especificó cuando se haría el relanzamiento, aseguróque incluirá beneficios sociales para los motoristas, entre ellos seguro médico, seguro de vida y un plan funerario, iniciativas anunciadas previamente por el alcalde.

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Destacó que la delincuencia y la tasa de homicidios han disminuido en el municipio gracias a las mesas de seguridad ciudadana encabezadas mensualmente por la Alcaldía junto a organismos de seguridad y actores comunitarios.

Dijo que el registro de motocicletas ha contribuido con la mejoría de la seguridad en el municipio.