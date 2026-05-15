Moradores de seis comunidades de El Higüero, en Santo Domingo Norte, paralizaron ayer jueves sus actividades comerciales y educativas en reclamo de que las autoridades asfalten sus calles, aceras y contenes.

Familias de las comunidades Amor de Dios, Mancebo, Los Mameyes, Rincón Arriba y Rincón Abajo ocuparon la calle principal para hacer sentir su reclamo debido a que por años han esperado la reconstrucción de las vías.

Explicaron que transitar por las calles de la zona se ha convertido en un problema, porque cuando llueve las vías se transforman en ríos y lagunas de lodo que impiden el paso de vehículos, motocicletas y hasta de estudiantes que intentan llegar a sus escuelas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/093fa3bf-baa2-4bf3-a1df-bcfe3f41f261-df9c90c7.jpg Los manifestantes reclamaron solución a las autoridades. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/a976328e-5a3b-450e-ac53-d17bd490446d-4f7c2c91.jpg Aseguran que si se mejoran la calles, será más fácil llevar otros servicios. (FUENTE EXTERNA ) ‹ >

Leonel Dicén Guerrero, pastor evangélico y dirigente comunitario, dijo que llevan años solicitando al Ministerio de Obras Públicas la construcción de las vías sin recibir respuestas concretas.

Según explicó, el mal estado de las carreteras no solo afecta la movilidad, sino también el acceso a servicios esenciales como salud, educación y transporte.

Población espera solución

Por su lado, Severina Ferrer, presidenta de la Junta de Vecinos Amor de Dios, explicó que las comunidades Amor de Dios, Mancebo, Rincón Arriba y de Rincón Abajo albergan aproximadamente a 2,500 familias, con una población estimada de entre 10,000 y 15,000 habitantes.