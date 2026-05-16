Ayuntamiento de Santo Domingo Norte instala 150 contenedores para basura; están a la espera 200 más

La alcaldía de Santo Domingo Norte ha instalado 150 contenedores de basura a lo largo de las principales calles y está a la espera de 200 más, en un momento en el que el municipio está declarado en estado de emergencia por el cúmulo de basura.

Empleados de la Dirección de Gestión Ambiental y Aseo Urbano, que prefirieron no identificarse, explicaron que esta es una iniciativa del ayuntamiento y no hubo ninguna referencia o influencia de otra alcaldía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/15052026-contenedores-de-basura-en-santo-domingo-oeste-joliver-brito202605150005-d4b21a68.jpg Algunos de los contenedores puestos por el ayuntamiento en la avenida Hermanas Mirabal (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/15052026-contenedores-de-basura-en-santo-domingo-oeste-joliver-brito202605150002-7c4f2f14.jpg Algunos de los contenedores puestos por el ayuntamiento en la avenida Hermanas Mirabal (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/15052026-contenedores-de-basura-en-santo-domingo-oeste-joliver-brito202605150007-d7bbf0d3.jpg Algunos de los contenedores puestos por el ayuntamiento en la avenida Hermanas Mirabal (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Por la gran cantidad de contenedores ubicados los camiones de basura pasan con mayor frecuencia para evitar que, una vez rebosados, las calles se llenen nuevamente de basura y vuelva la situación anterior.

Debido a los problemas que el ayuntamiento tenía con la empresa de recogida de basura Sucesat, a ese suplidor se le redujo el número de rutas de recogida de basura y se les asignaron a otras compañías.

El municipio se encuentra en estado de emergencia hasta que la cantidad de basura sea reducida a niveles más sencillos de manejar.

Incumplimiento de contrato

La alcaldesa del Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo Santana, había informado que la razón de la crisis era porque la compañía que el ayuntamiento había contratado para esa labor, Sucesat, no cumplió con la instalación de los contenedores establecidos en el contrato.

Según dijo la alcaldesa no se colocó ni el 40 % de los que contenedores que correspondían.

Ante esta situación, la alcaldesa informó que convocó al Concejo de Regidores para solicitar que se declare el municipio en estado de emergencia, con el objetivo de agilizar las acciones necesarias para enfrentar la acumulación de basura.