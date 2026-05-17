Unión de Juntas de Vecinos respalda transformación urbana en Cristo Rey

Representantes de la Unión de Juntas de Vecinos se reúnen con el director de la Caasd, Fellito Suberví. ( FUENTE EXTERNA )

La Unión de Juntas de Vecinos de Cristo Rey expresó su respaldo al modelo de transformación urbana y recuperación de espacios públicos desarrollado por el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe -Fellito- Suberví, a través del proyecto Cristo Park.

Durante un encuentro con representantes comunitarios, religiosos y legislativos del sector, los participantes valoraron el impacto social, ambiental y económico que ha generado el saneamiento de la cañada y su conversión en un espacio recreativo y de convivencia para las familias del Distrito Nacional.

Los dirigentes comunitarios coincidieron en que la intervención ejecutada por la Caasd transformó una zona históricamente vulnerable en un referente de seguridad, inclusión social y bienestar colectivo.

Luis Esteban Encarnación, presidente de la junta de vecinos "El Esfuerzo de Todos", del sector La Chancleta, afirmó que el proyecto devolvió la dignidad y el sentido de pertenencia a los residentes de Cristo Rey.

"Esta obra nos devolvió la seguridad y el orgullo de vivir aquí", expresó.

De su lado, Porfirio Núñez (el Chino), presidente de la Junta de Vecinos de Pueblo Nuevo, y Sandra Guzmán, representante del sector Buen Pastor, señalaron que Cristo Park sustituyó un foco de contaminación por un pulmón verde y un centro de recreación para niños, jóvenes y envejecientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/39973ba7-c552-43ba-b69f-1ac2ac2a85c2-20f20d7a.jpg El director de la Caasd, Felipe Suberví, habla ante comunitarios de Cristo Rey. (FUENTE EXTERNA)

Indicaron además que la iniciativa establece un modelo de intervención urbana orientado a la recuperación integral de los espacios públicos en Santo Domingo.

Un documento de prensa indica que el encuentro también contó con la participación del diputado Manuel Núñez, el pastor Robinson y el padre Francisco Cordero, quienes resaltaron el valor de la cohesión social alcanzada a través del proyecto.

Las autoridades religiosas y legislativas consideraron que este tipo de urbanismo social contribuye a fortalecer la convivencia pacífica, reducir los niveles de violencia y promover una mejor salud ambiental en comunidades densamente pobladas.

Los comunitarios sostuvieron que el modelo de gestión implementado en Cristo Park debe servir de referencia para futuras intervenciones urbanas en el Distrito Nacional.