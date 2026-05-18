Decenas de mototaxistas se movilizaron este lunes por distintas calles de la provincia Santiago en protesta por el alza en los combustibles, el incremento en el costo del impuesto para la licencia de conducir motores y la propuesta que establece el uso obligatorio de doble casco protector.

La manifestación inició en la zona sur de Santiago, desde donde se dirigieron hasta el Monumento a los Héroes de la Restauración, ubicado en el centro de la ciudad.

Miguel Jiménez, presidente de la Federación de Mototaxis de Santiago, aseguró que el sector no soporta más cargas económicas.

"Todas las semanas están subiendo el combustible y el mototaxi es el sector que más gasolina consume en el país. Sin embargo, cuando el Gobierno hace acuerdos o subsidios con sectores del transporte, a nosotros no nos toman en cuenta", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/whatsapp-image-2026-05-18-at-112838-am-d7428ad6.jpeg Mototaxistas recorren calles de Santiago durante una protesta contra el alto costo. (FUENTE EXTERNA)

Jiménez también criticó el aumento en el costo del impuesto para la licencia de conducir categoría 1, que según dijo pasó de 900 a 2,500 pesos.

Doble casco

Otro de los puntos de mayor rechazo entre los manifestantes es la disposición relacionada con el uso de doble casco.

El dirigente rechaza que las autoridades pretendan imponer qué casco comprar.

Impacto

Administrativo, considera que la medida podría generar riesgos en materia de seguridad ciudadana y facilitar que delincuentes oculten su identidad.

Los representantes del sector aseguran que más de 600,000 motoconchistas y millones de usuarios de motocicletas resultarían impactados por estas medidas a nivel nacional.

Durante la protesta también participaron dirigentes transportistas que expresaron respaldo a las demandas del sector, al considerar que los motoconchos representan uno de los medios de transporte más utilizados y eficientes del país.

Los organizadores advirtieron que las manifestaciones continuarán en otras provincias del Cibao, incluyendo Mao, Moca, Puerto Plata y La Vega, hasta que sus reclamos sean escuchados por las autoridades.