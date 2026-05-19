Transportistas del Este paralizan labores en reclamo por reparación de carretera

Unidades del transporte público de la provincia Hato Mayor, permanecen paralizadas durante el paro convocado por gremios de la región Este en demanda de la reparación urgente de la carretera Mella. ( FUENTE EXTERNA )

Los principales gremios del transporte público de la región Este realizaron este martes un paro de labores en demanda de la intervención inmediata de la carretera Mella, debido al avanzado estado de deterioro que presenta esta importante vía de comunicación.

La jornada de protesta fue respaldada por sindicatos y asociaciones de transporte que cubren las rutas hacia las localidades de Consuelo, Hato Mayor, Sabana de la Mar, El Seibo y Miches.

Asimismo, denunciaron que las condiciones actuales de la carretera representan un peligro constante para conductores, pasajeros y demás ciudadanos que transitan diariamente por la zona.

Principal reclamo

Según los gremios de transporte, su principal reclamo se centra en la urgente reparación de la carretera Mella, así como en la instalación de una adecuada señalización vial e iluminación, factores que aseguran han contribuido al incremento de accidentes y averías mecánicas en las unidades del transporte público.

Bajo el lema "Unidos por el transporte y la comunidad", los choferes reiteraron su disposición al diálogo, pero insistieron en que no cesarán sus reclamos hasta obtener soluciones definitivas.

Mientras tanto, el panorama que se vive en la provincia Hato Mayor y demás demarcaciones es tranquilo, con unidades del transporte público permanecen paralizadas durante el paro convocado por gremios de la región.

Leer más Paralizan actividades comerciales en Sabana Grande de Boyá en demanda de obras inconclusas