Avería en acueducto dejará sin agua a más de 30 sectores del Distrito Nacional

El director de la Caasd en su visita al lugar de la avería. ( FUENTE EXTERNA )

Una avería en una línea de 48 pulgadas del Acueducto Haina-Manoguayabo afectará el servicio de agua potable en al menos 30 sectores del Distrito Nacional, informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

El director de la Caasd, Fellito Suberví, quien coincidencialmente se encontraba en el acueducto supervisando los trabajos de rehabilitación y equipamiento de los módulos de esa planta, instruyó a las brigadas de operaciones a solucionar la avería en la mayor brevedad posible. Afirmó que trabajarán en horario corrido hasta resolver el problema.

Sin embargo, el funcionario admitió que los trabajos podrían tomar más de 24 horas, por lo que el suministro de agua potable estará limitado hasta este jueves.

"Debido a una avería en una de las líneas de 48 pulgadas de la Planta Número Dos de este sistema Haina-Manoguayabo, nos veremos en la necesidad de sacar de servicio el módulo que suple de agua a unos 25 o 30 sectores del Distrito Nacional", expresó el ejecutivo de la Caasd.

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Sectores afectados

Entre los sectores que se verán afectados están los Kilómetros, 30 de Mayo, El Cacique, Mar Azul, Invi, urbanización Aesa, Costa Caribe, Pradera Verde, residencial José Contreras, Atala y Honduras.

Además, el residencial Sandra, El Portal, Bella Vista, Los Restauradores, Jardines del Sur, Gacela, Afimar, El Quisqueya, El Millón, Gascue, Zona Colonial, Villa Francisca y Ciudad Nueva, entre otros.