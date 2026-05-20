Comerciantes de Los Alcarrizos denunciaron ante las autoridades que un vertedero improvisado se ha convertido en un foco de contaminación.

David Ovalles, presidente de los comerciantes del mercado de productores de Los Alcarrizos, afirmó que la calle Segunda del barrio El Liberador es un completo basurero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-95947-am-349444d6.jpeg Basurero enla calle Segunda del barrio El Liberador, Los Alcarrizos (FUENTE EXTERNA)

Indicó que los comerciantes, quienes suelen vender en el lugar los miércoles y otros días, no han podido instalarse debido a la gran cantidad de residuos sólidos.

Explicó que la alcaldía colocó unos contenedores que se llenan y la gente se ve obligada a lanzar los desperdicios en la calle, porque los camiones no hacen la ruta con la frecuencia debida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/recorrido-en-santo-domingo-oeste-eddy-vittni20-66a5cb76.jpg Alcaldía de Los Alcarrizos (DIARIO LIBRE/EDDY VITTINI)

Sostuvo que el lugar es de alta contaminación porque el mercado está cerca donde se venden alimentos. Además, el mal olor a podrido es insoportable, así como las moscas, cucarachas, ratones y otras alimañas.

El comerciante hizo un llamado al alcalde Junior Santos para que solucione el problema lo antes posible para evitar el surgimiento de un brote de enfermedades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-103127-am-451ed4c5.jpeg Junior Santos alcalde de Los Alcarrizos (FOTO DE ARCHIVO)

Peligros que representa la contaminación en la salud

Un estudio científico reciente publicado por la revista InveCom titulado "Contaminación de residuos sólidos y sus efectos en la salud de la población urbana" alerta que la acumulación y el manejo deficiente de la basura en zonas urbanas ha dejado de ser un simple problema ambiental para convertirse en un detonante directo de crisis de salud pública.

La investigación demuestra que la exposición a vertederos y la quema de desechos liberan metales pesados y gases tóxicos que elevan el riesgo de padecer cáncer, provocan daños neurológicos, agravan enfermedades respiratorias crónicas como el asma y causan afecciones severas en la piel.

Además, el estudio destaca un alarmante impacto en la salud materno-infantil, vinculando la cercanía a estos desechos con mayores tasas de malformaciones congénitas y bajo peso al nacer.