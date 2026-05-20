Las autoridades informan que la circunvalación de La Ceiba entra en fase final de asfaltado

Parte del desvío que se va a realizar ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades informaron este miércoles que la Circunvalación de La Ceiba, en la provincia La Altagracia, se encuentra en su fase final de asfaltado.

La intervención busca mejorar la movilidad, reducir los taponamientos y fortalecer la seguridad vial de miles de conductores, trabajadores hoteleros y residentes que transitan diariamente por este importante corredor.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas durante una visita de supervisión, la gobernadora provincial, Daysi De Óleo, aseguró que la obra representa una respuesta a una demanda histórica de más de 20 años de las comunidades de La Ceiba del Salado y zonas aledañas.

La gobernadora resaltó el impacto que tendrá la nueva vía para la movilidad y el desarrollo de la zona, al tiempo que agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader para la ejecución de la obra.

"Nos encontramos en la mañana de hoy aquí en la Circunvalación de La Ceiba, una obra histórica para esta comunidad, anhelada durante más de 20 años por los residentes y usuarios de esta importante vía. Hoy vemos cómo este proyecto comienza a convertirse en una realidad gracias al respaldo del señor presidente Luis Abinader, quien escuchó y atendió una necesidad fundamental para el desarrollo y la movilidad de esta zona", expresó la representante del Poder Ejecutivo.

Las autoridades destacaron que el proyecto forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura vial en una provincia marcada por su acelerado crecimiento poblacional y turístico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-95621-am-1-439eb0b9.jpeg Parte de la ruta del desvío La Ceiba (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-95620-am-71555800.jpeg Parte de la ruta del desvío La Ceiba (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-95622-am-156b925b.jpeg Parte de la ruta del desvío La Ceiba (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-95621-am-b836f48a.jpeg Parte de la ruta del desvío La Ceiba (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Estrictos estándares de calidad

Los trabajos son ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), como parte de las iniciativas dirigidas a mejorar la conectividad y garantizar una circulación más ágil y segura en esta importante zona del Este del país. Las autoridades indicaron que la obra se encuentra actualmente en la etapa final de asfaltado.

El director regional Este de Costas del MOPC, Fidel Martínez, explicó que cada fase del proyecto ha sido ejecutada bajo estrictos estándares técnicos y de calidad. Señaló además que antes de la colocación de los materiales se realizaron pruebas de laboratorio para garantizar la resistencia y durabilidad de la estructura vial.

"Por ejemplo, la base que se colocó aquí, el laboratorio determinó que había que ponerle cemento para lograr una mejor compactación. En toda esta vía aún se continúa integrando cemento para garantizar la calidad de la obra", sostuvo Martínez, al detallar que la carretera tiene una extensión de 2.6 kilómetros y que durante la ejecución fue necesario remover alrededor de 4,500 metros cúbicos de material debido a la complejidad del terreno.

De su lado, residentes y comunitarios de la localidad La Ceiba del Salado valoraron positivamente el avance del proyecto. La presidenta del Polígono 4 de la comunidad, Santa Virginia, afirmó que la obra representa una solución a problemas que durante años afectaron la movilidad y el desarrollo de la zona.

Asimismo, aseguró que los residentes confían en la calidad y durabilidad de la construcción, mientras las autoridades informaron que los trabajos continúan avanzando conforme al cronograma establecido.