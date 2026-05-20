La línea 3 del teleférico de Santo Domingo Oeste toma altura en su primera fase

El sistema de control del teleférico de Santo Domingo Oeste ya está instalado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Las estructuras de las estaciones, las enormes columnas de hormigón y la instalación de los sistemas metálicos evidencian el avance de la línea 3 del Teleférico de Santo Domingo, un proyecto con el que el Gobierno busca conectar a Santo Domingo Oeste con el Distrito Nacional y reducir el tiempo de desplazamiento de miles de personas.

A un año y cinco meses del inicio de los trabajos, las tres estaciones del primer tramo, que abarca desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta Pintura, en la avenida 27 de Febrero, muestran importantes adelantos. En dos de ellas ya fueron colocados los sistemas de control que moverán el cable por donde circularán las cabinas.

La obra forma parte del Sistema Integrado de Transporte y tendrá capacidad para movilizar hasta 4,500 pasajeros por hora en cada sentido, beneficiando a cerca de 400,000 habitantes de sectores de Herrera, Santo Domingo Oeste y Haina.

Uno de los puntos donde más se observa el progreso es en la estación del kilómetro 9 de la autopista Duarte, próxima a la estación María Montez del Metro de Santo Domingo. Allí ya fueron instalados equipos del sistema de control y obreros trabajan en la construcción de la terminal que servirá de conexión entre ambos medios de transporte.

En esta primera etapa, la mayoría de las pilonas ya está terminada, especialmente entre el kilómetro 9 y la prolongación 27 de Febrero, casi esquina Isabel Aguiar. Las gigantescas columnas sostendrán el sistema de cable aéreo por donde se desplazarán las cabinas.

En la segunda estación, ubicada en el sector Buenos Aires de Herrera, ya fueron colocadas las columnas y actualmente se trabaja en la instalación de estructuras metálicas y las ruedas de polea que permitirán el desplazamiento del cable.

Mientras que en la tercera estación, localizada en la prolongación 27 de Febrero, próximo a Pintura, se instalaron los sistemas de control que operarán tanto el primer tramo como la segunda fase del proyecto. Ese punto servirá además como estación de transferencia para los usuarios.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-teleferico-km9-haina-luduis-tapia31-3bf9d15c.jpg En este lugar de la Prolongación 27 de Febrero, próximo a Pintura, se hará el transfer de la primera fase del teleférico a la segunda. (DIARIO LIBRE7LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-teleferico-km9-haina-luduis-tapia15-72814b03.jpg Una de las pilonas próximo a la estación del metro María Montez, en el kilóemtro 9 de la autopista Duarte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-teleferico-km9-haina-luduis-tapia13-98a26c51.jpg Al fondo se construye la estación del teleférico donde se unirá con el metro de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-teleferico-km9-haina-luduis-tapia27-8bc17df1.jpg Estación de Buenos Aires, en Herrera. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-teleferico-km9-haina-luduis-tapia3-1e3471dc.jpg Estación que se construye en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

La segunda fase

Aunque el avance es más visible en las tres estaciones iniciales, los trabajos también continúan en la segunda fase del teleférico, que conectará con el Ensanche Altagracia, El Café de Herrera y Quina Sueño, en Haina.

En el Ensanche Altagracia las columnas de soporte ya están listas, mientras que en El Café se trabaja en el envarillado de cinco columnas que sostendrán la futura estación. En Quita Sueño, técnicos realizan trabajos de preparación del terreno y colocan tuberías antes de iniciar la construcción formal de la terminal.

Ingenieros explicaron que en esa zona fue necesario realizar labores especiales de estabilización debido a las condiciones del terreno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-teleferico-km9-haina-luduis-tapia26-3a74067c.jpg Estación de Buenos Aires, Herrera. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-teleferico-km9-haina-luduis-tapia30-39073a3c.jpg Estación de Pintura. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-teleferico-km9-haina-luduis-tapia34-33960bba.jpg Estación en construcción en El Café de Herrera. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-teleferico-km9-haina-luduis-tapia39-3dc94920.jpg Estación de Quita Sueño, en Haina. Aquí se acondiciona el terreno. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

Características del proyecto

El proyecto contempla seis estaciones distribuidas en dos etapas. La primera, que estaría lista en diciembre de este año, abarca desde el kilómetro 9 hasta Pintura. La segunda fase, cuya conclusión está prevista para diciembre de 2027, extenderá el sistema hasta Haina.

Cada cabina tendrá capacidad para 12 pasajeros, 10 sentados y dos de pie, con intervalos de salida de entre 10 y 12 segundos. El sistema podrá desplazarse a una velocidad máxima de siete metros por segundo, equivalente a unos 25 kilómetros por hora.

El trayecto promedio entre estaciones será de aproximadamente cuatro minutos, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje de miles de residentes de Santo Domingo Oeste.