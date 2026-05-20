Roban cables de postes eléctricos en paso a desnivel de la Isabel Aguiar
Oscuridad y peligro en paso a desnivel inaugurado hace siete meses en la prolongación 27 de Febrero
Están robando el cableado eléctrico del paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar con prolongación 27 de Febrero, en el municipio Santo Domingo Oeste, provocando que varias áreas de la estructura permanezcan a oscuras, lo que representa un peligro para conductores y motociclistas.
La obra, inaugurada hace apenas siete meses por el presidente Luis Abinader, presenta daños visibles en varios postes metálicos utilizados para sostener las lámparas del sistema de iluminación.
En algunos casos, los delincuentes rompen la parte inferior de los postes para extraer los alambres eléctricos, principalmente en el tramo que conduce hacia el oeste y la Autopista 6 de Noviembre.
Conductores que utilizan la vía denuncian que la falta de iluminación reduce considerablemente la visibilidad durante la noche, aumentando el riesgo de accidentes y de hechos delictivos en la zona.
La vigilancia
Pese a que el distribuidor vial cuenta con cámaras de vigilancia, los robos continúan ocurriendo sin que hasta el momento se conozcan medidas para detener a los responsables.
La oscuridad también preocupa a residentes y choferes del transporte público, quienes consideran que el deterioro prematuro de la obra refleja falta de vigilancia y mantenimiento en una infraestructura que costó 51 millones de dólares al Estado.