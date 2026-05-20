Roban cables de postes eléctricos en paso a desnivel de la Isabel Aguiar

Una de las lámparas sin electricidad en Pintura. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Están robando el cableado eléctrico del paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar con prolongación 27 de Febrero, en el municipio Santo Domingo Oeste, provocando que varias áreas de la estructura permanezcan a oscuras, lo que representa un peligro para conductores y motociclistas.

La obra, inaugurada hace apenas siete meses por el presidente Luis Abinader, presenta daños visibles en varios postes metálicos utilizados para sostener las lámparas del sistema de iluminación.

En algunos casos, los delincuentes rompen la parte inferior de los postes para extraer los alambres eléctricos, principalmente en el tramo que conduce hacia el oeste y la Autopista 6 de Noviembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/alumbrado-de-la-prolongacion-27-y-la-isabela-aguiar-8jpg-3fa33269.jpeg Algunos tramos están oscuros. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/alumbrado-de-la-prolongacion-27-y-la-isabela-aguiar-2jpg-0fe7bfb6.jpeg Las autoridades no informan sobre la situación. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/alumbrado-de-la-prolongacion-27-y-la-isabela-aguiar-1jpg-77bcb8fb.jpeg El sismeta eléctrico es afectado por el robo de cables. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/alumbrado-de-la-prolongacion-27-y-la-isabela-aguiar-5jpg-89ed7bc8.jpeg Calle Isabel Aguiar. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/alumbrado-de-la-prolongacion-27-y-la-isabela-aguiar-10jpg-5016459f.jpeg La oscuridad es un peligro para conductores. (DIARIO LIBRE7JUAN GUIO) ‹ >

Conductores que utilizan la vía denuncian que la falta de iluminación reduce considerablemente la visibilidad durante la noche, aumentando el riesgo de accidentes y de hechos delictivos en la zona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-robo-de-cableado-electrico-en-postes-de-luz-en-prolongacion-27-luduis-tapia8-5dcef7cd.jpg Rompen las tapas del sistema eléctrico. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-robo-de-cableado-electrico-en-postes-de-luz-en-prolongacion-27-luduis-tapia13-95c02c73.jpg Algunos postes han tenido que ser iluminados con cables en la parte aérea. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-robo-de-cableado-electrico-en-postes-de-luz-en-prolongacion-27-luduis-tapia1-a6030bad.jpg Los ladrones utilizan equipos metálicos para romper las tapas. (DIARIO LIBRE7LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-robo-de-cableado-electrico-en-postes-de-luz-en-prolongacion-27-luduis-tapia4-4fe3754c.jpg Son más de 10 los postes que han sido vandalizados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-robo-de-cableado-electrico-en-postes-de-luz-en-prolongacion-27-luduis-tapia11-aece0754.jpg Otro poste al que le colocaron cables en la parte aérea. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/19/19052026-robo-de-cableado-electrico-en-postes-de-luz-en-prolongacion-27-luduis-tapia3-92e87157.jpg A este le dejaron algo del cableado. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

La vigilancia

Pese a que el distribuidor vial cuenta con cámaras de vigilancia, los robos continúan ocurriendo sin que hasta el momento se conozcan medidas para detener a los responsables.

La oscuridad también preocupa a residentes y choferes del transporte público, quienes consideran que el deterioro prematuro de la obra refleja falta de vigilancia y mantenimiento en una infraestructura que costó 51 millones de dólares al Estado.