×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Roban cableado
Roban cableado

Roban cables de postes eléctricos en paso a desnivel de la Isabel Aguiar

Oscuridad y peligro en paso a desnivel inaugurado hace siete meses en la prolongación 27 de Febrero

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Roban cables de postes eléctricos en paso a desnivel de la Isabel Aguiar
Una de las lámparas sin electricidad en Pintura. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Están robando el cableado eléctrico del paso a desnivel de la avenida Isabel Aguiar con prolongación 27 de Febrero, en el municipio Santo Domingo Oeste, provocando que varias áreas de la estructura permanezcan a oscuras, lo que representa un peligro para conductores y motociclistas.

La obra, inaugurada hace apenas siete meses por el presidente Luis Abinader, presenta daños visibles en varios postes metálicos utilizados para sostener las lámparas del sistema de iluminación.

  • En algunos casos, los delincuentes rompen la parte inferior de los postes para extraer los alambres eléctricos, principalmente en el tramo que conduce hacia el oeste y la Autopista 6 de Noviembre.

Expandir imagen
Algunos tramos están oscuros.<div><br></div>
Algunos tramos están oscuros.
 (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
Expandir imagen
Las autoridades no informan sobre la situación. 
Las autoridades no informan sobre la situación. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
Expandir imagen
El sismeta eléctrico es afectado por el robo de cables.
El sismeta eléctrico es afectado por el robo de cables. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
Expandir imagen
Calle Isabel Aguiar.
Calle Isabel Aguiar. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
Expandir imagen
La oscuridad es un peligro para conductores.
La oscuridad es un peligro para conductores. (DIARIO LIBRE7JUAN GUIO)

    Conductores que utilizan la vía denuncian que la falta de iluminación reduce considerablemente la visibilidad durante la noche, aumentando el riesgo de accidentes y de hechos delictivos en la zona.

    Expandir imagen
    Rompen las tapas del sistema eléctrico. 
    Rompen las tapas del sistema eléctrico. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
    Expandir imagen
    Algunos postes han tenido que ser iluminados con cables en la parte aérea.
    Algunos postes han tenido que ser iluminados con cables en la parte aérea. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )
    Expandir imagen
    Los ladrones utilizan equipos metálicos para romper las tapas. 
    Los ladrones utilizan equipos metálicos para romper las tapas. (DIARIO LIBRE7LUDUIS TAPIA)
    Expandir imagen
    Son más de 10 los postes que han sido vandalizados.
    Son más de 10 los postes que han sido vandalizados. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
    Expandir imagen
    Otro poste al que le colocaron cables en la parte aérea.
    Otro poste al que le colocaron cables en la parte aérea. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
    Expandir imagen
    A este le dejaron algo del cableado.
    A este le dejaron algo del cableado. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

      La vigilancia

      Pese a que el distribuidor vial cuenta con cámaras de vigilancia, los robos continúan ocurriendo sin que hasta el momento se conozcan medidas para detener a los responsables.

      La oscuridad también preocupa a residentes y choferes del transporte público, quienes consideran que el deterioro prematuro de la obra refleja falta de vigilancia y mantenimiento en una infraestructura que costó 51 millones de dólares al Estado.

      TEMAS -
      • Compartir por Twitter
      • Compartir por Facebook

      Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 