Representante de OPS alerta sobre el aumento de muertes por siniestros viales

Participantes en VIII Encuentro Iberoamericano de Datos y Seguridad Vial. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

La seguridad vial se ha convertido en uno de los mayores desafíos de salud pública en las Américas, donde solo en el 2021 fallecieron 145,000 personas en accidentes de tránsito, según reveló el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) durante el Octavo Encuentro Iberoamericano de Gestores de Datos y Seguridad Vial, celebrado en Santo Domingo.

La estadística fue presentada por Bernardino Vitoy, representante de la OPS en República Dominicana, quien explicó que esa cifra equivale al 12 % de todas las muertes viales registradas en el mundo.

Vitoy advirtió que los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de fallecimientos y lesiones graves en la región, con un fuerte impacto social, económico y humano.

"Cada una de esas cifras representa vidas perdidas, familias afectadas y comunidades golpeadas por tragedias evitables", expresó durante su participación en el evento regional que reúne delegaciones de 14 países iberoamericanos.

El representante de la OPS sostuvo que la seguridad vial ya no puede verse únicamente como un problema de movilidad o tránsito, sino como un tema prioritario de salud pública y desarrollo sostenible que requiere acciones coordinadas entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-viii-encuentro-iberoamericano-de-datos-y-seguridad-vial-joliver-brito202605200022-copia-79e37376.jpg Jóvenes que son capacitados en escuelas y colegios sobre el tema del tránsito. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-viii-encuentro-iberoamericano-de-datos-y-seguridad-vial-joliver-brito202605200010-15f7df6d.jpg Bernardino Vitoy, representante de la OPS en el país. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-viii-encuentro-iberoamericano-de-datos-y-seguridad-vial-joliver-brito202605200020-copia-afd6c29d.jpg Más particpantes en el encuentro que durará cuatro días. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-viii-encuentro-iberoamericano-de-datos-y-seguridad-vial-joliver-brito202605200028-8deaf727.jpg Panelistas. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-viii-encuentro-iberoamericano-de-datos-y-seguridad-vial-joliver-brito202605200006-1a09b94e.jpg Deligne Ascención, coordinador del gabinete de Transporte del Gobierno. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/20052026-viii-encuentro-iberoamericano-de-datos-y-seguridad-vial-joliver-brito202605200017-copia-74390671.jpg Milton Morrison, director del Intrant. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO) ‹ >

Reafirmó el compromiso de la entidad que representa de respaldar a los países en el cumplimiento del Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, impulsado por las Naciones Unidas, cuyo objetivo es reducir en un 50 % las muertes y lesiones graves causadas por accidentes de tránsito antes del año 2030.

Cifras nacionales

Durante la apertura del encuentro, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, reconoció que la República Dominicana continúa enfrentando altos niveles de siniestralidad vial.

Indicó que en 2025 se registraron más de 100 mil accidentes de tránsito y 2,992 fallecidos, aunque señaló que la cifra representa una reducción de 4 % en comparación con el año anterior.

"Cada vida que se pierde es demasiado", manifestó Morrison, al destacar que el país trabaja en políticas públicas orientadas a disminuir los accidentes y salvar vidas.

El funcionario explicó que el Gobierno impulsa programas de educación vial junto al Ministerio de Educación para integrar a estudiantes de Secundaria al programa Guardianes del Tránsito, mediante jornadas de labor social enfocadas en promover una cultura de respeto a las normas viales.

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Gabinete del Transporte

Por su lado, el coordinador del Gabinete de Transporte, Deligne Ascención, afirmó que los datos precisos y oportunos son fundamentales para diseñar políticas públicas efectivas en materia de seguridad vial.

Sostuvo que la interoperabilidad entre organismos como la Digesett, hospitales, sistemas de emergencia y autoridades judiciales permitirá construir diagnósticos más precisos sobre las causas y consecuencias de los accidentes.

Ascención indicó que la meta regional debe ser transformar los datos en acciones concretas que permitan prevenir accidentes y salvar vidas.

Por su parte, el presidente del Observatorio Iberoamericano de Datos y Seguridad Vial (OISEVI), Marcelo Metediera, destacó que el uso adecuado de la información es clave para entender la realidad de cada país y ejecutar estrategias más efectivas.

"Los datos permiten conocer la realidad, planificar, ejecutar y controlar las políticas públicas", expresó.