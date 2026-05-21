La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó que continúan de manera ininterrumpida los trabajos de reparación de la avería en una línea de 48 pulgadas del Acueducto Haina-Manoguayabo, situación que mantiene sin servicio de agua potable a decenas de sectores del Distrito Nacional.

Una fuente de la institución indicó que las brigadas trabajaron durante toda la madrugada y continúan la mañana de este jueves con el objetivo de restablecer el suministro lo antes posible.

"Se espera que se concluya hoy. Se amaneció trabajando", expresó la fuente vinculada a la Caasd.

La avería obligó a sacar de operación el módulo que abastece de agua a más de 20 sectores del Distrito Nacional, generando interrupciones en el servicio desde el miércoles.

Sectores afectados

Entre los sectores afectados figuran los Kilómetros, 30 de Mayo, El Cacique, Mar Azul, Invi, urbanización Aesa, Costa Caribe, Pradera Verde, residencial José Contreras, Atala y Honduras.

También presentan dificultades en el suministro de agua potable los residenciales Sandra y Afimar, así como los sectores El Portal, Bella Vista, Los Restauradores, Jardines del Sur, El Quisqueya, El Millón, Gascue, Zona Colonial, Villa Francisca y Ciudad Nueva, entre otros.

Hasta el momento, la Caasd no ha precisado la hora exacta en que comenzará a normalizarse el servicio, aunque aseguró que las labores avanzan para concluir la reparación este mismo jueves.